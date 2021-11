Player na listopad. Nowe seriale, premiery filmowe, dokumenty Discovery+

Łukasz Szewczyk

Serialowym wydarzeniem miesiące będzie premiero polskiego serialu(od 30 listopada). Joanna Chyłka po raz kolejny zostaje uwikłana w niezwykle skomplikowaną i nieoczywistą sprawę. Ksiądz Mieleszko namawia prawniczkę do podjęcia się obrony Tesarewicza - opozycjonisty skazanego przed laty za morderstwo czwórki dzieci. Śledztwo jest już od dawna zamknięte, a skazany odsiaduje wyrok w więzieniu. Mieleszko jest jednak pewny, że sprawca nie został ujęty, a za kratami przebywa niewinny człowiek. Czy Chyłka po raz kolejny podejmie wyzwanie? Sprawa okaże się znacznie bardziej niebezpieczna niż mogłoby się wydawać. W tym samym czasie prawniczka będzie musiała uporać się z narastająca obsesją Langera juniora na swoim punkcie. W niebezpieczeństwie znajdzie się również Kordian. Bolesna prawda o śmierci jego matki ujrzy światło dzienne.W serialowej ofercie Playera pojawi się serial(od 12 listopada). Jest to serialowa wersja rosyjskiego filmu "Ostatni posterunek" (The Blackout / Avanpost). To wyjątkowa opowieść science fiction, która wyciąga i trzyma w napięciu. Pewnego dnia - nagle - cały świat pogrąża się w ciemności, przez co życie na Ziemi gwałtownie wymiera, z wyjątkiem niewielkiego obszaru w Europie Wschodniej. Czy tym, którym udało się przeżyć katastrofę przetrwają? Jakie będą dalsze konsekwencje tego tragicznego zdarzenia...?Rozrywkową nowością będzie drugi sezon programu(od 5 listopada). Miliony klocków LEGO, dwoje jurorów, jeden prowadzący i sześć par uczestników. Uczestnicy show w każdym odcinku staną przed nowym wyzwaniem, przekraczając granice własnej wyobraźni. W drugim sezonie nie zabraknie niespodzianek. Do jury dołączy Kamil Bednarek! Wspólnie z Olą Mirecką będą oceniać dokonania uczestników. Która para zaimponuje im umiejętnościami technicznymi i pomysłami na konstrukcje z najpopularniejszych klocków na świecie? Stawka jest wysoka. Nagrodą główną w programie jest tytuł mistrza LEGO, 100 tysięcy złotych oraz zestawy klocków o wartości 10 000 zł.Filmowa oferta to m.in. nowa komedia romantyczna Woody'ego Allena(od 5 listopada), który opowiada o zakochanej parze studentów, Gatsby'm (Timothée Chalamet) i Ashleigh (Elle Fanning), którzy postanawiają spędzić romantyczny weekend w Nowym Jorku - jednak ich plany ulegają zmianie równie szybko jak słońce za chmurami.Wśród filmowych premier także(od 12 listopada). Wielowątkowa komedia w reżyserii Pawła Maślony z Arturem Żmijewskim, Magdaleną Popławską, Dorotą Segdą i Grzegorzem Damięckim. Zwykli ludzie zostają wrzuceni w wir nieoczekiwanych zdarzeń. Przypadek całkowicie odmienia ich życia. Autorka poczytnych kryminałów spotyka się na kolacji ze swoim byłym mężem. Małżeństwo wraca z wakacji w Egipcie. Nie spodziewają się, że w samolocie czeka ich traumatyczna przygoda. Nastolatek pierwszy raz w życiu pali trawkę, a młoda dziewczyna ponosi ogromne ryzyko podczas niezapowiedzianej wizyty koleżanek. Panna młoda zaczyna rodzić na własnym weselu, a z pomocą przychodzi jej psi psycholog. W tym czasie kelner wykorzystuje resztki sił i nadziei, by ocalić planetę.(od 12 listopada) to trzymający w napięciu thriller szpiegowski z Billem Pullmanem i Robertem Więckiewiczem, zdobywcą Orła za najlepszą drugoplanową role męską. Akcja dzieje się na początku lat 60. XX wieku, czyli w najgorętszym momencie zimnej wojny. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky'ego. Chcą go wystawić do szachowego pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi. Międzynarodowy turniej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki okazuje się jednak tylko przykrywką do szpiegowskiej gry, w której stawką jest uratowanie ludzkości przed zagładą nuklearną.(od 17 listopada) to polski film kryminalny w reżyserii Borysa Lankosza ("Rewers"). W Sandomierzu zostaje popełniona straszliwa zbrodnia. Ciało zamordowanej kobiety, powszechnie lubianej działaczki społecznej, zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym. Sposób w jaki pozbawiono ją życia przywodzi na myśl mord rytualny. Lokalni stróże prawa pod wodzą niedawnego gwiazdora stołecznej prokuratury, Teodora Szackiego, będą musieli nie tylko rozwiązać zagadkę kryminalną, ale także stawić czoło rozhisteryzowanej opinii publicznej. W obsadzie znaleźli się, m.in. Robert Więckiewicz, Jerzy Trela, Magdalena Walach i Aleksandra Hamkało. Film jest ekranizacją powieści jednego z najchętniej czytanego polskiego autora książek kryminalnych - Zygmunta Miłoszewskiego.(od 16 listopada) to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70. Thriller psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70. Główny bohater filmu Janusz Jasiński (Mirosław Haniszewski) to młody milicjant, który po niepowodzeniu pierwszego etapu śledztwa zostaje szefem grupy dochodzeniowej mającej złapać seryjnego zabójcę kobiet - słynnego Wampira z Zagłębia. Funkcjonariusz stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i zamknąć sprawę. Film nagrodzono Srebrnymi Lwami na 41. Festiwalu Filmowym w Gdyni.Z kolei nowy dokument discovery+ Originals(od 14 listopada) pokazuje historię i schwytanie najbardziej poszukiwanego przestępcy świata. Tse Chi Lop jest rzekomym architektem największej operacji handlu narkotykami w historii, ale w przeciwieństwie do swoich "kolegów", którzy zdobyli międzynarodową sławę, przez ponad dekadę pozostawał poza radarem. Od fabryk narkotyków w Złotym Trójkącie Azji Południowo-Wschodniej i włoskiej mafii po Yakuzę w Japonii i gangi motocyklowe w USA, Tse Chi Lop po cichu utkał największą globalną sieć narkotykową. Jego aresztowanie w Amsterdamie w styczniu 2021 r. było wspólnym wysiłkiem ponad 20 krajów i organizacji, w tym Interpolu i Amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami, w akcji prowadzonej przez australijską policję federalną.Specjalny program discovery+ Originals(od 12 listopada) pokaże, jak zainwestowane przez Muska, Bezosa, Bransona miliardy dolarów rozpoczęły prawdziwą rewolucję w kosmosie. Rozpoczęła się nowa era eksploracji kosmosu. Ostatnie półtora roku było kluczowe dla podróży kosmicznych - a to przyspieszenie rozwoju w tej dziedzinie dopiero się zaczyna! Rok 2021 przejdzie do historii jako rok, w którym miliarderzy polecieli w kosmos. Na ich loty patrzył cały świat. Tym samym podróże kosmiczne stały się dostępne nie tylko dla profesjonalnych astronautów, ale także dla laików. Jak udało nam się dotrzeć do tego momentu w historii i co będzie dalej?