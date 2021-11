Listopad w HBO GO. "Na wodach północy", "Dzika Republika", "Wampiry: Dziedzictwo IV"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na listopad 2021, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - listopad 2021 (dzień po dniu):

Jedną z premier miesiąca będzie powrót satyrycznej komedii o fenomenie Katarzyny Wielkiej i jej przeobrażeniu z nikomu nieznanej outsiderki w najdłużej panującą kobietę w historii Rosji. W drugim sezonie serialuKatarzyna (w tej roli świetna Elle Fanning) przejmuje rosyjski tron, ale szybko się przekonuje, że detronizacja męża to dopiero początek! Na ekranie gościnnie zobaczymy Gillian Anderson, która wcieli się w matkę carycy.Inną nowością będzie serialz Jackiem O'Connellem i Colinem Farrellem w rolach głównych. Produkcja opowie o lekarzu, który chcąc uciec przed swoją przeszłością wyrusza na pokładzie wielorybnika w niebezpieczną podróż do Arktyki. Tam jego ścieżki krzyżują się z brutalnym harpunnikiem Henrym Draxem. W listopadzie premierę będzie mieć też ostatni, finałowy sezon, czyli serialu kryminalnego o tajemnicach neapolitańskiej mafii. Do historii opowiadanej w serialu wracamy w momencie, gdy starcie między Levantesem a Patrizią pozostawiło Neapol w gruzach, zmuszając Genny'ego do porzucenia marzeń o normalności i powrocie do działania. Nowym serialem będzie również, czyli opowieść inspirowana postaciami stworzonymi przez Sir Terry'ego Pratchetta w cyklu "Świat Dysku". W produkcji tej Straż Miejska, w szeregach której służy wielu odmieńców, będzie musiała stanąć na wysokości zadania, żeby dokonać rzeczy niemożliwych i uratować świat. Pojawiać się będą trolle, wilkołaki, czarnoksiężnicy oraz inni bohaterowie z przypadku, którzy będą próbować zniweczyć niecny plan wskrzeszenia wielkiego smoka. Nowością będzie też, której fabuła przeniesie nas w wysokie Alpy. Po tragicznym incydencie, do którego dochodzi podczas programu resocjalizacji, grupa młodocianych przestępców szuka schronienia w górach. Walcząc z siłami natury oraz własną agresją, tworzą nową społeczność, która rządzi się ustalonymi przez nich prawami. W nadchodzącym miesiącu do HBO GO wróci też z nowym sezonem serialopowiadający o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Pojawi się również kontynuacja pierwszej części sezonu serialu Max Originalprzedstawiającego losy nowej generacji nastolatków z Upper East Side. Tym razem każdy krok młodych nowojorczyków opisywany jest w mediach społecznościowych.Listopad przyniesie też dużą dawkę nowości filmowych. Będzie wśród nich między innymi, w którym Johnny Depp oraz Forest Whitaker, jako policjant i dziennikarz, połączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G. Inną nowością będzie opowieść o zbieraczce skamielin i młodej kobiecie wysłanej nad morze na rekonwalescencję, między którymi niespodziewanie rozwija się pełna namiętności relacja. To film, w którym w rolach głównych wystąpiły znakomita Kate Winslet oraz Saoirse Ronan. W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie też komedii, a jedną z nich będzie, w której nominowany do Oscara Richard Jenkins zagra starzejącego się pracownika fast foodu ogłaszającego, że po 38 latach pracy przechodzi na emeryturę. Okaże się, że jego ostatnia zmiana będzie wyglądać zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażał. Na rodzinne oglądanie przygotowana została ekranizacja klasycznej powieści dla dzieci autorstwa Roalda Dahla pt., z Anne Hathaway w jednej z głównych ról. W filmie autorstwa Roberta Zemeckisa przezorna babcia będzie starała się uchronić swojego osieroconego wnuka przed diabolicznymi wiedźmami. Dla fanów Kristen Stewart do serwisu dodanie zostanie lekka propozycja, a w niej aktorka występuje w roli Abby, która planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas bożonarodzeniowej kolacji u rodziny. Kiedy jednak dowiaduje się, że Harper utrzymywała ich związek w tajemnicy, zaczyna kwestionować łączącą je relację.Dla widzów, którzy po kinowym seansie najnowszych przygódchcieliby odświeżyć sobie wszystkie jego historyczne przygody, do serwisu HBO GO wracają starsze filmy o agencie 007, w którego wcielali się kolejno Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore oraz Timothy Dalton.Dla amatorów kina światowego przygotowany został szeroki wybór filmów z różnych zakątków świata. Będą wśród nich obrazy europejskie, jak włoska komediaprzedstawiająca perypetie trzech ojców, którzy ze wszystkich sił starają się chronić swoje córki przed niechcianymi zalotnikami. Czy norweski, czyli historia pary, która nigdy nie przestaje się kochać, nawet jeśli od czasu do czasu oboje nie mogą znieść swojego widoku, opowiedziana jest z punktu widzenia ich córki. Z bardziej odległych od nas krajów będą również takie produkcje jak argentyńskiopowiadający o Loli, idealnej żonie i matce, która desperacko marzy o zmianie, ale jej rodzina chciałaby, żeby wszystko zostało po staremu. Kolumbijski film, oparty na kultowej powieści Héctora Abada Faciolince'a, opowiada natomiast prawdziwą historię ojca pisarza, działacza na rzecz praw człowieka, rozdartego między miłością do rodziny a walką polityczną w ogarniętej przemocą Kolumbii.Nie zabraknie propozycji dla dzieci, a wśród nich kolejne sezony animacjio perypetiach trzech niedźwiedzich braci, którzy próbują odnaleźć się w świecie ludzi czyo sympatycznym piesku, który pomimo swoich niewielkich rozmiarów i zamiłowania do zabawy jest bohaterem, który wyciąga swoich przyjaciół z najróżniejszych kłopotów. W listopadzie na dzieci czekać będzie też- serial animowany opowiadający o chłopcu i jego mamie, którzy nieoczekiwanie wyruszają w podróż po wszechświecie i spotykają mnóstwo ciekawych kosmitów z różnych odległych planet. Craig, Kelsey i J.P. znowu zaproszą młodych widzów nad Potok - to w kolejnym sezonie. W filmiepewien uroczy, ale też niezwykle psotny kotek wywoła zamieszanie podczas przedszkolnej wycieczki swojej małej właścicielki.Inną propozycją będzie filmowa wersja popularnego serialu -. W produkcji czworo uczniów przypadkowo znajdzie przejście i wyląduje w cyfrowym świecie gry komputerowej, gdzie zdobędą supermoce. Dowiedzą się też, że zły Morgarth próbuje uciec do prawdziwego świata i tylko oni mogą go powstrzymać. Do wspólnego familijnego oglądania dodany zostanie filmprzedstawiający perypetie uzdolnionego jedenastolatka, który postanawia kontynuować marzenie ojca o odbyciu podróży w kosmos.Listopad w HBO GO przyniesie także sporo nowości dokumentalnych. Swoją premierę będą mieć dwie kolejne części serii, czyli filmów dokumentalnych koncentrujących się na kluczowych momentach w karierze wybranych popularnych artystów lub zespołów, a także na kultowych albumach lub branży muzycznej. Jedna z części poświęcona będzie Alanis Morissette i jej przełomowemu albumowi z 1995 roku Jagged Little Pill, a druga koncentrować się będzie na DMX'ie. Inną propozycją dokumentalną HBO będzie filmprzedstawiający fotografa i filmowca Gordona Parksa, najbardziej znanego z portretowania zwykłych czarnoskórych Amerykanów w codziennych sytuacjach. Poprzez swoje uderzające obrazy Parks przełamał konwencjonalne wyobrażenia o tym, kto był Amerykaninem i używając aparatu jako broni, walczył o sprawiedliwość społeczną i rasową w USA i za granicą. Premierę będzie mieć też dokumentprzyglądający się relacjom, jakie łączą dzieci i rodziców. Obraz, przedstawiając historię czterech syryjskich rodzin, koncentruje się na wpływie wojny, separacji i wysiedlenia na więzi rodzinne i uniwersalne znaczenie rodziny. W nadchodzącym miesiącu nowością będzie też czteroczęściowy serial dokumentalny HBO. Dokument podążać będzie za szwagierkami i założycielami fundacji "Black and Missing", Derricą i Natalie Wilson, które podjęły działania mające na celu wzrost świadomości społecznej dotyczącej marginalizowania przez organy ścigania i krajowe media problemu zaginięć osób czarnoskórych. Wróci też John Wilson z drugim sezonem komediowego serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego dole i niedole współczesnego Nowojorczyka -• 1 listopadaNiepewne V, odc. 2Pohamuj entuzjazm XI, odc. 2Sukcesja III, odc. 3Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 28To dla twojego dobraZakochany bez pamięciLicencja na zabijanieW obliczu śmierciZabójczy widokNigdy nie mów nigdyOśmiorniczkaTylko dla twoich oczuMoonrakerSzpieg, który mnie kochałCzłowiek ze złotym pistoletemŻyj i pozwól umrzećDiamenty są wieczneW tajnej służbie Jej Królewskiej MościŻyje się tylko dwa razyCasino RoyaleOperacja PiorunGoldfingerPozdrowienia z RosjiDoktor No• 2 listopadaAll American IV, odc. 2Angela Black, odc. 2We're Here II, odc. 3• 3 listopadaStargirl II, odc. 13• 4 listopadaLove Life II, odc. 4-6Batwoman III, odc. 4Doom Patrol III, odc. 9Opowieści mojego ojca• 5 listopadaNa wodach północy, odc. 1-5 (cały sezon)Młody Sheldon V, odc. 5Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 20Elliott z planety Ziemia, odc. 1-16Między nami, misiami IV, ep. 1-33Historia Deweya CoxaNa planie, odc. 929• 6 listopadaBarbershop II, odc. 4Zuzia i tajemnica MruczkaDuma i uprzedzenieNiezidentyfikowanyStar Trek• 7 listopadaMiasto kłamstwSłodkie rzeczyZabójstwo dwojga kochanków• 8 listopadaNiepewne V, odc. 3Pohamuj entuzjazm XI, odc. 3Sukcesja III, odc. 4Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 29Spokój w sercuSponsor• 9 listopadaAngela Black, odc. 3All American IV, odc. 3We're Here II, odc. 4• 11 listopadaLove Life II, odc. 7-10Batwoman III, odc. 5Doom Patrol III, odc. 10Trzeba ich rozwieść• 12 listopadaDzika Republika, odc. 1-8 (cały sezon)Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 1Młody Sheldon V, odc. 6Totalna Porażka: Przedszkolaki II, odc. 1-49Młodzi Tytani: Akcja! III, odc. 1-5213 godzin: Tajna misja w BenghaziPrzyczajony tygrys, ukryty smokNa planie, odc. 930• 13 listopadaBob Costas, odc. 4Fritzi - przyjaźń bez granicPokutaW ciemność. Star TrekWuhaiZdechnąć trzeba, żebyście przyjechali• 14 listopadaAxios IV, odc. 17AmonitWieczna pięknośćZłoto dla psów• 15 listopadaNiepewne V, odc. 4Pohamuj entuzjazm XI, odc. 4Sukcesja III, odc. 5Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 30Wschodnie obietniceZłe prawo• 16 listopadaAngela Black, odc. 4All American IV, odc. 4We're Here II, odc. 5Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa• 17 listopadaSimple as Water• 18 listopadaBatwoman III, odc. 6Przygody młodego wilkołaka• 19 listopadaStraż, odc. 1-8 (cały sezon)Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 2Młody Sheldon V, odc. 7Pat I świat II, odc. 34-67Fungisy! II, odc. 1-10Ślub DianyOstatnia nockaNa planie, odc. 931• 20 listopadaWielka II, odc. 1-10 (cały sezon)Gomorra V, odc. 1-2Music Box, odc. 2: JaggedBłękit morzaBohaterowie Envell: Wyjście z gryStar Trek: W nieznaneWeekend tajemnic• 21 listopadaAxios IV, odc. 18WiedźmyZostaniemy zapomnianiRock & Roll Hall of Fame - ceremonia 2021• 22 listopadaNiepewne V, odc. 5Pohamuj entuzjazm XI, odc. 5Sukcesja III, odc. 6BezdrożaJesteśmy kwita• 23 listopadaAll American IV, odc. 5Angela Black, odc. 5We're Here II, odc. 6• 24 listopadaBlack & Missing, odc. 01-04 (cały sezon)• 25 listopadaBatwoman III, odc. 7Plotkara (2021), odc. 7-8Galeria złamanych serc• 26 listopadaCraig znad Potoku III, odc. 1-15Cloverfield Lane 10Chora pamięćNa planie, odc. 932• 27 listopadaDobre rady Johna Wilsona II, odc. 1Gomorra V, odc. 3-4Music Box, odc. 3: DMXJack Ryan: Teoria chaosuKosmiczny chłopiecWszystkie piękne konikiKong: Wyspa Czaszki• 28 listopadaAxios IV, odc. 19Przewrotny umysłSłodkie cygaroŚwiąteczny szok• 29 listopadaNiepewne V, odc. 6Pohamuj entuzjazm XI, odc. 6Sukcesja III, odc. 7• 30 listopadaAngela Black, odc. 6We're Here II, odc. 7