Zimowa odsłona Energylandii rusza już 26 listopada!

W tym roku fani roller coasterów, karuzel, zjeżdżalni i wszystkiego tego, co oferuje Energylandia będą mogli odwiedzić Park Rozrywki także w zimowej odsłonie! Przemieniony w prawdziwie świąteczną krainę "Winter Kingdom" Park będzie otwarty od 26 listopada do 23 grudnia. Bawić się będziemy w 5 strefach - Familijnej, Bajkolandii, Ekstremalnej, Smoczym Grodzie oraz Aquatlantis, czyli najnowszej strefie Energylandii, otwartej podczas tegorocznych 7. urodzin. Znane gościom atrakcje stacjonarne zostaną wzbogacone o nowości, z których Energylandia słynie! Tym razem premierami będą: ogromne, rozbudowane lodowisko, snowtubing, a także iście świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy i...

ZNALEŹLIŚMY NAJWIĘKSZY OGRÓD ŚWIATEŁ W POLSCE!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

SPOTKAJ SIĘ Z MIKOŁAJEM W ENERGYLANDII!

A MOŻE WYCIECZKA SZKOLNA DO ZIMOWEJ KRAINY ZABAWY?

WYCIECZKA GRUPOWA TO TEŻ DOBRY POMYSŁ!

Energylandia już wkrótce rozbłyśnie blaskiem miliona świateł! A dokładniej, aż 5 milionami świecących lampek, które rozświetlą Park. Ich ogromna moc sprawi, że Winter Kingdom będzie widoczny niemal z kosmosu.słynie również z bicia rekordów, dlatego podczas zimowej odsłonyŚwietlne konstrukcje odnajdziemy w każdej części Parku. Wchodząc zauważymy jak pięknie zdobić będą wejście, dalej dziedziniec, a następnie wiły się będą głównymi alejami dotykając każdej strefy zabawy. Wśród dekoracji i ozdób w zimowej Energylandii obowiązkowo znajdzie się pokaźnych rozmiarów, świąteczna choinka! Zielone, niemal 17 metrowe drzewko przyozdobione zostanie 2500 kolorowych bombek, światełek i dekoracji wprowadzając iście świąteczny, radosny nastrój podczas Winter Kingdom. Łączna długość przewodów z oświetleniem głównej choinki wyniesie niewyobrażalne 10 kilometrów! To tyle, co niespełna ośmiokrotność długości trasy roller coastera Zadra.Jak wspomnieliśmy na początku zimowa odsłona Parku Rozrywki to także miejsce, dla fanów aktywnego wypoczynku i krajowej turystyki. Poza znanymi gościom atrakcjami z poprzedniego sezonu,- dla nieco starszych, pomieści kilkadziesiąt osób jednocześnie.. Za nazwą tą kryją się dwie wersje zjazdu na dmuchanych pontonach z pagórków o różnej wysokości - będą dostępne dla dzieci i dorosłych.Energylandia pod zimową odsłoną oferuje również szereg nowych wydarzeń, widowisk i pokazów. Jarmark Bożonarodzeniowy to obfitość świątecznych smakołyków, rękodzieł i dekoracji, które nadadzą świętom ich niewątpliwego uroku. Poza zakupem pamiątki z targu rodem z klasycznych filmów bożonarodzeniowych na gości Energylandii czeka możliwość wzięcia udziału w Warsztatach Zdobienia Pierniczków. Pieczenie i dekorowanie ciasteczek to świetna okazja do zaciskania rodzinnych więzi i zabawy z przyjaciółmi!Czy byliście grzeczni w tym roku? Spokojnie. Nie musicie odpowiadać, by spotkać się z Mikołajem w Energylandii! Odwiedzając Park Roller Coasterów nr 1 w Europie będziecie mogli go odwiedzić, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a nawet otrzymać podarunek. Ta wiadomość szczególnie kierowana jest do najmłodszych gości!To absolutna nowość na turystycznym rynku wyjazdów szkolnych! W końcu pojawiła się możliwość przyjazdu klasowego do Parku Rozrywki w zimowej odsłonie. Przedszkolaki, uczniowie podstawówek i szkół średnich mogą liczyć na wyjątkowe bilety - szczegóły TUTAJ Podczas trwania Winter Kingdom w Energylandii powstała możliwość organizacji tak zwanych wigilii firmowych. W jednej z restauracji najlepsi kucharze na zamówienie mogą przygotować obfite poczęstunki w dwóch wariantach świątecznego menu. Niesamowita atmosfera, świąteczny klimat i bajkowy krajobraz Winter Kingdom to najlepsze argumenty do zorganizowania świątecznego spotkania z pracownikami właśnie TUTAJ