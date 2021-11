Zapowiedź "Stranger Things 4". Premiera latem w Netflix (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Netflix udostępnił zapowiedź czwartego sezonu serialu "Stranger Things"

• Premiera "Stranger Things 4" odbędzie się latem 2022 roku

6 listopada 1983 r. zaginął mieszkający w Hawkins w stanie Indiana Will Byers. Choć mieszkańcy Hawkins dawno zaprzestali poszukiwań, przyjaciele Willa nie poddawali się i trafili w końcu na dziewczynę o tajemniczo brzmiącym imieniu: Jedenastka. Całkowicie samotna uciekinierka skrywała nadprzyrodzoną moc. Jedenastka postanowiła zrobić wszystko, aby pomóc w poszukiwaniach zaginionego chłopca.Fani serialu z całego świata obchodzą 6 listopada jako międzynarodowy dzień Stranger Things. Z tej okazji Netflix przygotował dla fanów "Stranger Things" coś wyjątkowego. Na profilach społecznościowych Netflix można znaleźć najnowsze materiały wideo i wyjątkowe treści, transmisje z wydarzeń dla fanów na żywo oraz zobaczyć limitowaną serię gadżetów dostępnych zarówno przez internet, jak i w sklepach stacjonarnych."Stranger Things" to list miłosny do klasycznych filmów gatunkowych z lat 80-tych, które porwały całe pokolenie. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym miasteczku Hawkins w amerykańskim stanie Indiana. Po tym, jak pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu, jego przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych i przerażających sił nadprzyrodzonych Pod powierzchnią miasta kryją się niebezpieczne wrota, które łączą nasz świat z potężną i mroczną krainą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a życie bohaterów ulegnie zmianie, ponieważ to, co odkryją, zmieni Hawkins, a być może cały świat, na zawsze.Od momentu premiery w 2016 roku, "Stranger Things" stał się światowym fenomenem i zdobył ponad 65 nagród i 175 nominacji do tak prestiżowych nagród jak Emmy, Złote Globy, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards i wiele innych. Serial był trzykrotnie nominowany do Emmy w kategorii najlepszy serial dramatyczny i jest jednym z najchętniej oglądanych tytułów Netflix. Trzeci sezon był oglądany w ponad 40 milionach gospodarstw domowych w ciągu pierwszych czterech dni od premiery (to więcej niż jakikolwiek inny film lub serial Netflix w tym okresie) oraz w 64 milionach gospodarstw domowych w ciągu pierwszych czterech tygodni."Stranger Things" to serial oryginalny Netflix, którego twórcami są Matt i Ross Dufferowie. Za jego produkcję odpowiadają firmy Monkey Massacre Productions i 21 Laps Entertainment. Rolę producentów wykonawczych pełnią bracia Dufferowie, a także Shawn Levy i Dan Cohen z wytwórni 21 Laps Entertainment oraz Iain Paterson.