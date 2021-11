"Niepodległość". Historyczna podróż filmowa w ofercie Polsat Go

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Niepodległości na Polsat Go można bezpłatnie oglądać "Niepodległość"

• Współprodukowany przez Telewizję Polsat wyjątkowy film dokumentalny w całości złożony ze zrekonstruowanych cyfrowo i pokolorowanych zdjęć i filmów z lat 1914-1923.

Nagrodzony Telekamerą w kategorii Produkcja Roku dokument w reżyserii Krzysztofa Talczewskiego swoją premierę miał w 2018 roku, teraz jest dostępny bezpłatnie na Polsat Go.Twórcy "Niepodległości" zabierają widzów w pełną emocji, nostalgiczną podróż od I wojny światowej poprzez powstania, wojnę bolszewicką do nowej, powojennej rzeczywistości, w której niepodległa Polska powraca na mapę świata. Film nie jest jednak wyłącznie zapisem wielkiej historii i polityki, dziejowych burz i przelanej krwi. To także jedyne w swoim rodzaju świadectwo dnia codziennego, zwykłego życia, pracy i zabawy naszych Rodaków w pierwszych latach po odzyskaniu przez nich swojej Ojczyzny.Na film składają się dokumentalne, odrestaurowane i pokolorowane materiały filmowe i fotograficzne pokazujące Polskę w latach 1914-1923. By je zdobyć autorzy prowadzili poszukiwania w archiwach amerykańskich, niemieckich, francuskich, ukraińskich, rosyjskich oraz polskich. 80 procent materiałów nigdy wcześniej nie było publikowanych.- opowiadał reżyser "Niepodległości" Krzysztof Talczewski.Na Polsat Go obejrzeć można również ekskluzywne materiały dotyczące powstawania filmu, rozmowy z twórcami, a także przemówienie marszałka Józefa Piłsudskiego do narodu.