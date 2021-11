"Dzika republika". Premiera nowego serialu w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Dzika republika" opowiada historię dziewięciorga nieletnich przestępców, którzy po tragicznym incydencie podczas programu resocjalizacyjnego uciekają w wysokie Alpy.

• Walcząc z siłami natury oraz własną agresją, tworzą nową społeczność, która rządzi się ustalonymi przez nich prawami.

W surowej alpejskiej scenerii grupa młodocianych przestępców uczestniczy w eksperymentalnym programie resocjalizacji. Niespodziewanie jeden z członków programu ginie gwałtowną śmiercią. Nikt nie wie jak do tego doszło, a młodzi ludzie stają przed trudną decyzją. Czy powinni czekać aż władze rozpoczną w tej sprawie śledztwo? A może powinni uciekać i wziąć swój los we własne ręce? Wszyscy mają nienajlepsze doświadczenia z władzami i spodziewają się, że nie zostaną potraktowani w sprawiedliwy sposób, widzą więc tylko jedno rozwiązanie, którym jest ucieczka - w wysokie góry, na szczyty Alp. Kiedy ich położenie wydaje się być beznadziejne, nastolatkowie znajdują rozległy kompleks jaskiń, gdzie mogą schronić się przed niepogodą, wiatrem i podążających ich tropem ludźmi. Walcząc z siłami natury tworzą własne społeczeństwo, według ich własnych reguł - dziką republikę.Serial "Dzika republika został wyreżyserowany przez Markusa Gollera oraz Lennarta Ruffa. W obsadzie znaleźli się Merlin Rose jako Ron, Emma Drogunova jako Kim, Maria Dragus jako Lindi, Rouven Israel jako Marvin, Béla Gabor Lenz jako Bischoff i Aaron Altaras jako Can.Serial został wyprodukowany przez Lailaps Pictures, X Filme Creative Pool oraz handwritten Pictures we współpracy z Deutsche Telekom, ARTE, WDR, SWR i ONE, a także Beta Film jako międzynarodowym partnerem.Tego dnia do serwisu dodane zostaną wszystkie odcinki serialu. Serial liczy 8 odcinków.