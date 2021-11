OKAZJE na Black Weeks w Energylandii!

Materiał partnera

Black Friday, a nawet Black Weekend znany jest już niemal wszędzie i zawsze wiąże się z dużymi obniżkami cen. W tym roku promocyjny szał nie ominął również Największego Parku Rozrywki w Polsce! Mało tego, szał ten będzie trwał w Energylandii nie jeden, nie dwa dni, a nawet nie tydzień, a niemalże dwa tygodnie! Bilety zakupione podczas promocji będziecie mogli wykorzystać przez następne pół roku! Ciekawi szczegółów? Już wyjaśniamy!

NAWET -40 ZŁ NA BILETY - ZOBACZ, ILE ZYSKASZ KUPUJĄC TERAZ!

WSZYSTKIE ATRAKCJE ZA NIŻSZĄ CENĘ!

WINTER KINGDOM JUŻ OD 26 LISTOPADA

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Przez niemal siedem miesięcy, bo od 26.11.2021 do 24.06.2022 można będzie cieszyć się atrakcjami Największego Parku Rozrywki w Polsce w obniżonej cenie. Wszystko za sprawą, który zawita. W tych dniach Park Roller Coasterów nr 1 w Europie ogarnie istny szał promocji! Już od 15 listopada w przedsprzedaży internetowej można będzie zakupić bilety w promocyjnej cenie, do - 40 zł w przypadku wejściówek dwudniowych i do -20 zł w przypadku wstępu jednodniowego!, zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku, a dostępne będą w cenach:• bilet normalny od 140 cm - 129 zł /szt.• bilet normalny 2-dniowy od 140 cm - 229 zł /szt.• bilet ulgowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. - 89 zł /szt.• bilet ulgowy 2-dniowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. - 159 zł /szt.Co ważne, obniżka dotyczy tylko biletów elektronicznych zakupionych przez stronę ticket.energylandia.pl , co oznacza, że promocja nie obowiązuje na bilety zakupione w kasach oraz biletów w formie prezentowej, aTaniej, nie oznacza mniej! Bilet zakupiony w promocyjnej cenie upoważnia do skorzystania ze wszystkich dostępnych atrakcji Parku, we wszystkich strefach, bez ograniczeń! Podczas Winter Kingdom dostępnych będzie 5 Stref Zabawy - więcej o Winter Kingdom przeczytasz TUTAJ - znów w sezonie 2022 do dyspozycji gości będzie aż 6 stref: Bajkolandia, Familijna, Ekstremalna, Water Park, Smoczy Gród i Aqualantis! Najwyższe roller coastery na świecie, karuzele dla dzieci, zadziwiający wodny świat i wiele innych zapierających dech atrakcji już czeka! Nie zastanawiaj się do ostatniego momentu, sprawdź nasz kalendarz TUTAJ i zaplanuj swój wyjazd już teraz! Taka okazja się nie powtórzy!Warto pamiętać, że Energylandia już od 26 listopada otwiera największy w Polsce ogród świateł w ramach zimowego sezonu Winter Kingdom. Goście poza znanymi dotychczas stacjonarnymi atrakcjami, będą mogli bawić się także na dwóch lodowiskach oraz zjeżdżalniach "snowtubing" w dwóch wariantach! Ponad to gości czekać będzie Jarmark Bożonarodzeniowy, świąteczna dekoracja oraz warsztaty dekorowania pierników. Winter Kingdom potrwa do 23 grudnia.