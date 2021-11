Spotify wprowadza Teksty globalnie dla wszystkich użytkowników

Łukasz Szewczyk

• Spotify Teksty to interaktywne doświadczenie, którym użytkownicy mogą dzielić się między sobą.

• Nowa opcja jest tdostępna dla użytkowników Free i Premium na całym świecie.

Spotify Teksty jest obecnie dostępne dla użytkowników na 28 rynkach, umożliwiając im śledzenie tekstu ich ulubionych utwór w czasie ich odtwarzania. Z nowej funkcji będą mogli skorzystać wszyscy fani muzyki korzystający ze Spotify na urządzeniach z systemem iOS i Android, komputerach oraz konsolach do gier i telewizorach. Nowa opcja jest dostępna dzięki nawiązaniu przez platformę współpracy z Musixmatch, dzięki czemu użytkownicy otrzymali dostęp do obszernej biblioteki utworów.Jak znaleźć słowa piosenek dzięki Tekstom?• W aplikacji mobilnej Spotify: Stuknij w "Teraz odtwarzane" na utworze. Podczas słuchania, przesuń palcem w górę od dołu ekranu, zobaczysz tekst utworu, który jest przewijany w czasie rzeczywistym w trakcie odtwarzania utworu. Aby udostępnić, po prostu dotknij przycisku "Udostępnij" na dole ekranu z tekstami piosenek, a następnie wybierz tekst, który chcesz udostępnić - i gdzie chcesz go udostępnić za pośrednictwem platform innych firm.• W aplikacji desktopowej Spotify: Na pasku "Teraz odtwarzane", kliknij na ikonę mikrofonu podczas odtwarzania utworu. Zobaczysz tekst utworu, który przewija się w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania utworu.• W aplikacji SpotifyTV: Otwórz "Teraz odtwarzane" na utworze . Przejdź do prawego rogu do "przycisku Tekst" i wybierz, czy chcesz włączyć tekst piosenki. Po włączeniu, zobaczysz tekst piosenki na ekranieTeksty piosenek za pomocą funkcji Spotify Teksty są dostępne na urządzeniach z systemem iOS i Android, na komputerach stacjonarnych, konsolach do gier* i telewizorach, dzięki czemu miliony fanów mogą teraz nawiązać jeszcze głębszy kontakt z ulubioną muzyką i artystami.