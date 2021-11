Nowa produkcja Player Original. "Żony Miami" od grudnia w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Ich koleżanki z Hollywood podbiły serca polskich fanów. Teraz pora na "Żony Miami"

• Pięć nowych bohaterek, mieszkanek Florydy, spełnia swój amerykański sen, czerpiąc z życia pełnymi garściami

• W grudniu premiera nowej produkcji Player Oroginal

Ulubiony format widzów powraca w nowym wydaniu. Kilka lat temu fani pokochali "Żony Hollywood" za osobowość, humor i ekstrawagancję głównych bohaterek. Teraz kamery ponownie zawitają do Stanów Zjednoczonych, żeby poznać piękne i wyjątkowe Polki, które pod gorącym słońcem Florydy w towarzystwie bryzy znad oceanu, spełniają swój amerykański sen. Tym razem ekipa reality show dotarła do jednego z najmodniejszych i najbardziej luksusowych miejsc na ziemi - Miami, mekki milionerów oraz przedstawicieli światowego showbiznesu.W owianym legendą kulturowym centrum Florydy mieszkają tytułowe "Żony Miami": Aneta, Ela, Karolina, Ewa i Sylwia. Do tego grona dołączy jedna z ulubionych par programu "Żony Hollywood", która przybędzie do Miami, szukając ekskluzywnego apartamentu.Kiedy w Polsce za oknem temperatura będzie zbliżać się do zera, "Żony Miami" zadbają o emocje - gorące jak promienie słońca na Florydzie. Bohaterki otworzą drzwi rezydencji i zaproszą do swojego świata. Przedstawiają bliskich i pokażą, jak wygląda ich codzienność. Jak bardzo ich relacje rodzinne, uczucia, problemy oraz dylematy, z którymi muszą się mierzyć, różnią się od naszych? Co się dzieje, gdy nad bajkową rzeczywistością gromadzą się czarne chmury? O czym marzą i co cenią w życiu? Czy Polacy pokochają nowe bohaterki równie mocno jak "Żony z Hollywood"? To pytania, na które fani Playera poznają odpowiedź już 6 grudnia, kiedy nad Polskę wyż przyniesie pogodę dla bogaczy!Program na zlecenie Playera produkuje firma Golden Media Polska.