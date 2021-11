Polska premiera koncertu Adele "One Night Only" w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• "Adele: One Night Only" to kameralny koncert z Los Angeles z gwiazdorską publicznością i ujmująca rozmowa Adele z Oprah Winfrey.

• Polscy fani mogą je obejrzeć wyłącznie w Polsat Box Go

"Adele: One Night Only", wydarzenie dostępne ekskluzywnie w Polsat Box Go, to kameralny występ Adele przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością, który został nakręcony przed gmachem kultowego obserwatorium w Griffith Park w Los Angeles. W trakcie koncertu gwiazda zaśpiewała piosenki z najnowszej płyty "30", której premiera miała miejsce w piątek, 19 listopada 2021 roku, w tym hit "Easy On Me", a także kilka największych przebojów z poprzednich albumów, w tym "Hello".Koncert wzbogaca wyczekiwana przez fanów na całym świecie rozmowa Adele z Oprah Winfrey, podczas której artystka odpowiedziała na wiele pytań, nie tylko związanych z twórczością i karierą muzyczną, ale także życiem prywatnym. "Byłam podekscytowana spotkaniem z Adele i cieszę się, że jest tak prawdziwa i życiowa, jak wierzymy, że jest" - skomentowała na Twitterze Oprah Winfrey tuż po rozmowie z gwiazdą.Wydarzenie z powracającą w wielkim stylu na światową scenę Adele, jest już dostępne w serwisie Polsat Box Go. Można je oglądać w pakiecie Polsat Box Go Premium na polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na komputerach, urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS), w telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV, w Amazon FireTV i dekoderach.Od 10 do 16 grudnia wydarzenie specjalne "Adele: One Night Only" będą mogli oglądać także abonenci telewizji satelitarnej, posiadający dostęp do Pakietu VOD w Polsat Box, w ramach VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej.