Energylandia ponownie otwarta! Już od piątku rusza sezon zimowy "WINTER KINGDOM"

Szczęśliwi czasu nie liczą, zapracowanym czas ucieka przez palce, a uczniom często czas się dłuży! Ani się obejrzeliśmy, a Energylandia ponownie otwiera swoje bramy dla turystów! Swoich pierwszych gości w nowym, zimowym sezonie powita już w ten piątek! Zobacz, co będzie nas Was czekać aż do 23 grudnia!

CZY POJEŹDZIMY ZIMĄ NA ROLLER COASTERACH?

JAKIE NOWOŚCI PRZYGOTOWAŁA ENERGYLANDIA NA ZIMĘ?

BLACK WEEKS TYLKO DO PIĄTKU!

Energylandia Black Weeks / Fot. materiały prasowe

To pytanie zadaje sobie wielu fanów roller coasterów, a my śpieszymy z odpowiedzią: TAK! Podobnie jak zachodnie parki rozrywki, tak i Energylandia przygotowywała się od samego początku do tego, by uruchomić swój obiekt także zimą. Wytyczne producentów określają warunki, w jakich może funkcjonować dany roller coaster, karuzela czy kolejka widokowa. Park oferował będzie aż 5 stref zabaw z wyłączeniem tylko atrakcji wodnych. Mowa o strefie Familijnej, Bajkolandii, Ekstremalnej, Smoczym Grodzie oraz Aquatlantis, czyli najnowszej strefie Energylandii, otwartej podczas tegorocznych 7. urodzin. Szczegółową mapę z dostępnymi atrakcjami na Winter Kingdom znajdziesz TUTAJ Na wstępie należy zacząć od tego, że to właśnie tutaj znajdziemy największy w Polsce ogród świateł, który rozświetli Park 5 milionami lampek. Rosnące na popularności tego typu miejsca ściągają rodziny pragnące wspólnie spędzić czas, znajomych chcących się nie tylko zabawić, ale i uwiecznić wspaniały pobyt na wyjątkowych zdjęciach, no i w końcu koleżanki i kolegów z pracy, których celem wyjazdu jest integracja! A propos zdjęć... ogród świateł w połączeniu z roller coasterami brzmi cudownie jako miejsce na insta-foty! Influencerzy z pewnością obiorą ten kierunek jako cel swojej podróży w najbliższym czasie! Świetlne konstrukcje odnajdziemy w każdej części Parku. Wchodząc zauważymy jak pięknie zdobić będą wejście, dalej dziedziniec, a następnie wiły się będą głównymi alejami dotykając każdej strefy zabawy. Wśród dekoracji i ozdób w zimowej Energylandii obowiązkowo znajdzie się pokaźnych rozmiarów, świąteczna choinka! Zielone, niemal 17 metrowe drzewko przyozdobione zostanie 2500 kolorowych bombek, światełek i dekoracji wprowadzając iście świąteczny, radosny nastrój podczas Winter Kingdom. Łączna długość przewodów z oświetleniem głównej choinki wyniesie niewyobrażalne 10 kilometrów! Jej oficjalne odpalenie nastąpi w piątek 26 listopada o godzinie 16:00. Warto to zobaczyć i uwiecznić na zdjęciach i relacjach w social mediach.Fani łyżew będą mogli zasmakować wyjątkowego podwójnego lodowiska! Jedno z nich dedykowane będzie młodszym gościom, a jego tafla będzie miała powierzchnię 140 m2, znów ta dla starszych 660 m2. Jednocześnie oba lodowiska pomieszczą kilkadziesiąt osób.Snowtubing - za nazwą tą kryją się dwie wersje zjazdu na dmuchanych pontonach z pagórków o różnej wysokości - będą dostępne dla dzieci i dorosłych. Duży snowtubing będzie miał 42 m długości, zjazd z wysokości 6 metrów oraz 231 m2 powierzchni, znów mniejszy 24 m długości, zjazd z wysokości 3,5 metra i 132 m2.W okresie przedświątecznym nie może zabraknąć Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odnajdziemy w Energylandii pomiędzy wioską wikingów, a szwajcarską. Poza zakupem pamiątki z targu rodem z klasycznych filmów bożonarodzeniowych na gości Energylandii czeka możliwość wzięcia udziału w Warsztatach Zdobienia Pierniczków. Pieczenie i dekorowanie ciasteczek to świetna okazja do zaciskania rodzinnych więzi i zabawy z przyjaciółmi! Artystyczny wymiar Winter Kingdom wzbogacą widowiska, pokazy w Teatrze Egypt oraz świąteczna parada, którą zobaczymy na 15 minut przed zamknięciem Parku.Czy byliście grzeczni w tym roku? Spokojnie. Nie musicie odpowiadać, by spotkać się z Mikołajem w Energylandii! Odwiedzając Park Roller Coasterów nr 1 w Europie będziecie mogli go odwiedzić, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a nawet otrzymać podarunek. Ta wiadomość szczególnie kierowana jest do najmłodszych gości! Mikołaj czekać będzie w Smoczym Grodzie.Tylko do 26 listopada 2021 r. trwa Black Weeks w Energylandii! w przedsprzedaży internetowej można kupić bilety w promocyjnej cenie, do - 40 zł w przypadku wejściówek dwudniowych i do -20 zł w przypadku wstępu jednodniowego!, zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku, a dostępne są w cenach:• bilet normalny od 140 cm - 129 zł /szt.• bilet normalny 2-dniowy od 140 cm - 229 zł /szt.• bilet ulgowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. - 89 zł /szt.• bilet ulgowy 2-dniowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. - 159 zł /szt.Co ważne, obniżka dotyczy tylko biletów elektronicznych zakupionych przez stronę ticket.energylandia.pl , co oznacza, że promocja nie obowiązuje na bilety zakupione w kasach oraz biletów w formie prezentowej, a