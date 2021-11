Łukasz Szewczyk

Film HBO Max "8-bitowe Święta" dostępny w HBO GO (wideo)

• Film wyprodukowany przez New Line Cinema i HBO Max "8-bitowe Święta" to zabawne spojrzenie na świąteczne przygody z czasów dzieciństwa.

• W jednej z głównych ról występuje Neil Patrick Harris.

• Film już jest dostępny w HBO GO.

Fot. HBO