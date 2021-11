Premiera dokumentu Discovery+ "Gwiezdne wojny miliarderów" w Playerze i TVN24 GO

Łukasz Szewczyk

• Rok 2021 przejdzie do historii jako ten, w którym biznesmeni polecieli w kosmos.

• Film dokumentalny "Gwiezdne wojny miliarderów" pokaże kulisy podróży pozaziemskich zapoczątkowanych przez miliarderów Elona Muska, Jeffa Bezosa i Richarda Bransona

Wchodząc we współpracę z prywatnymi firmami, NASA rozpoczęła nowy rozdział w historii eksploracji kosmosu - erę lotów komercyjnych. Cały świat oglądał start statku firmy SpaceX Elona Muska, który zabrał astronautów amerykańskiej agencji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wydarzenie to przerwało prawie dziesięcioletnią stagnację w lotach kosmicznych z terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale to dopiero początek. Inne firmy, takie jak: Blue Origin Jeffa Bezosa i Virgin Galactic Richarda Bransona, również tworzą historię, wysyłając zwykłych obywateli w kosmos jako turystów. Tym samym podróże kosmiczne stały się dostępne nie tylko dla profesjonalnych astronautów, ale także dla laików. Jak udało nam się dotrzeć do tego momentu w historii i co będzie dalej?Nowy dokument "Gwiezdne wojny miliarderów" to efekt współpracy discovery+ z The Washington Post i dziennikarzem Christianem Davenportem, który odwiedzi największych graczy na rynku podróży kosmicznych. Davenport opowie o niesamowitych innowacjach, które dzieją się na naszych oczach oraz o tym, co nas może czekać w przyszłości. Przeprowadzi także wyjątkowy wywiad z założycielem i głównym inżynierem SpaceX, Elonem Muskiem, o kulisach jego osiągnięcia.Dokument "Gwiezdne wojny miliarderów" jest już dostępny w Playerze oraz TVN24 GO.