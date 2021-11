Netflix na grudzień. "Wiedźmin 2", "Dom z papieru 5", "Zagubieni w kosmosie 3" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery grudnia platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in. "Wiedźmin 2", "Dom z papieru 5. Druga część", "Zagubieni w kosmosie 3", "Titans 3", "Emily w Paryżu 2", "Niespokojni ludzie", "Porady różowej brygady 6", "Psie pazury", "Nie patrz w górę"

Netflix - wykaz premier na grudzień 2021 roku:

Wydarzeniem miesiąca na platformie Netflix będzie premiera drugiego sezonu serialu(od 17 grudnia). Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna - dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.Miesiąc serialowych premier tozpoczną(od 1 grudnia). W pełnym akcji sezonie finałowym Robinsonowie muszą wykazać się nieziemską wolą przetrwania, aby połączyć siły i uchronić Alfa Centauri przed inwazją robotów.Powróci także druga część serialu(od 3 grudnia). Osaczony profesor zaciekle walczy o najwyższą stawkę. Chce zdobyć złoto, ale, co ważniejsze, wydobyć swój zespół z tarapatów.Dla młodszych widzów(od 3 grudnia). Obozowicze wydostają się z Isla Nublar tylko po to, by w następnej chwili znaleźć się na wybrzeżu nieznanej ziemi, pełnej niebezpieczeństw i pilnie strzeżonych tajemnic.Z kolei seria(od 3 grudnia) pokazuje historię byłego gracz NFL i gwiazda "Kawalera" Colton Underwood, który rozpoczyna nowy etap życia jako członek społeczności LGBT.Wśród serialowych premier także(od 8 grudnia). Usiłujących trzymać się razem Tytanów torturuje Red Hood, tajemniczy nowy wróg, którego celem jest raz na zawsze zniszczyć Gotham City.Natomiast(od 10 grudnia) to powszechnie niezrozumiane istoty, które wydają się niebezpieczne, a tak naprawdę mają złote serca i uciekają z niewoli w nadziei na nowy dom.Wśród nowości także(od 17 grudnia). W ostatnim sezonie wyścigowi agenci przemierzają cały świat - od Alp po Arktykę i z powrotem do Los Angeles - walcząc ze swoim najpotężniejszym wrogiem.Z nowym sezonem wraca także(od 22 grudnia). Więcej frajdy. Więcej mody. Więcej faux pas. Emily zaczyna czuć się pewniej w Paryżu, jednak pełna namiętności noc może wpędzić ją w tarapaty.Nowością będzie serial(od 29 grudnia). Sprawca nieudanego napadu na bank barykaduje się w domu razem z agentem nieruchomości, dwójką uzależnionych od IKEI, kobietą w ciąży, milionerem samobójcą i królikiem.Netflix przygotował także nowy sezon(od 31 grudnia). Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację. Sequel filmów z serii "Karate Kid".Na zakończenie roku z szóstym sezonem powracają(od 31 grudnia).Z kolei worek filmowych premier rozpoczną(od 1 grudnia). Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.Kolejna propozycja to(od 2 grudnia). Peter prosi najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu, jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.Na święta Netflix przygotował animację(od 3 grudnia). W poszukiwaniu większej skarpety na więcej prezentów Shaun funduje mieszkańcom farmy niezapomnianą świąteczną przygodę z szaleńczym pościgiem saniami włącznie.W świąteczny klimat wprowadzą takżę(od 6 grudnia). Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.W obrazie(od 10 grudnia) skazana za morderstwo była osadzona doświadcza odrzucenia ze strony lokalnej społeczności i desperacko poszukuje młodszej siostry, którą musiała porzucić.Wśród premier(od 15 grudnia). Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego futbol Fabietto dotyka tragedia, która przesądza o jego niepewnej, ale obiecującej karierze w świecie filmu.W świątecznym okresie premiera filmu(od 24 grudnia). Dwoje astronomów wyrusza w trasę medialną, aby ostrzec ludzkość przed śmiercionośną kometą zmierzającą w kierunku Ziemi. Problem w tym, że mało kogo to obchodzi.Z kolei(od 24 grudnia) to świąteczna baśń, komedia romantyczna i historia trzydziestokilkuletniego mężczyzny niechętnie poddającego się atmosferze Bożego Narodzenia.• od 1 grudniaZagubieni w kosmosie: sezon 3Psie pazuryJojo's Bizarre Adventure: Atone Ocean• od 2 grudniaKojotyWieczny singielCała prawda• od 3 grudniaDom z papieru: część 5: połowa 2Cobalt BlueSkładankaDom z papieru: od Tokio do Berlina: część 2Coming out Coltona: sezon 1Park Jurajski: Obóz kredowy: sezon 4Baranek Shaun: Odlotowe święta• od 6 grudniaDawid i elfyVoir: Potęga kina: sezon 1• od 7 grudniaNicole Byer: BBW (big beautiful weirdo)Świat centaurów: sezon 2Gazu, pieski, gazu!: sezon 2• od 8 grudniaCarolin Kebekus: The Last Christmas specialTitans: sezon 3• od 9 grudniaRodzina Plus: sezon 4Dzieciak z Asakusy• od 10 grudniaDwaTwoja nieznajomaNie z mojej ligi 2Dzika ekipaNiewybaczalneAranyak: sezon 1Szalone życie dwudziestolatkówSaturday morning all star hits!: sezon 1Jak zepsuć święta: Pogrzeb• od 11 grudniaThe hungry and the hairy: sezon 1Inspektor Koo: sezon 1• od 14 grudniaThe future diary: sezon 1Russell Howard: Lubricant: sezon 1Super gwiazdka: Z błyskiem w nowy rok• od 15 grudniaThe future diary: sezon 1Russell Howard: Lubricant: sezon 1Super gwiazdka: Z błyskiem w nowy rok• od 16 grudniaZ rozdymką przez rafę koralowąNigeryjskie świętaKalifornijskie święta: światła miastaAggretsuko: sezon 4• od 17 grudniaWiedźmin: sezon 2Szybcy i wściekli: wyścigowi agenci: sezon 6• od 20 grudniaSzkoła dla elity - krótkie historie: Samuel Omar: sezon 1• od 21 grudniaJim Gaffigan: comedy monsterŚwięta u zrzędów• od 22 grudniaEmily w Paryżu: sezon 2• od 23 grudniaSzkoła dla elity - krótkie historie: Patrick: sezon 1• od 24 grudniaThe silent sea: sezon 1Vicky and her mysteryZ dala od świątNie patrz w góręStand by me doraemon 2Murali błyskawica• od 25 grudniaOpowieści pokolenia z papieżem FranciszkiemJimmy Carr: his dark materialPiekło singli: sezon 1• od 26 grudniaLulli• od 28 grudniaBal słówek: wesoła matematyka: sezon 1• od 29 grudniaNiespokojni ludzieNa miejscu zbrodni: morderca z times squareCafé con aroma de mujer• od 30 grudniaKitz: sezon 1Hilda i władca gór• od 31 grudniaPorady różowej brygady: sezon 6Zostań przy mnie: sezon 1Cobra kai: sezon 4Tytuły na licencji:od 1 grudniaRodzice chrzestni z TokioRaport pelikanaOczyszczenieod 3 grudniaEmma.od 9 grudniaNiewidzialny człowiekod 15 grudniaSupermarketI że cię nie opuszczę