"Dobre rady Johna Wilsona" wracają z drugim sezonem. Premiera w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Komediowy serial dokumentalny HBO przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka, "Dobre rady Johna Wilsona", powraca z drugim sezonem.

"Dobre rady Johna Wilsona" to opowiedziany w pierwszej osobie serial dokumentalny, którego bohaterem jest zatroskany Nowojorczyk, starający się na co dzień udzielać porad i jednocześnie rozwiązywać swoje własne problemy. Występując zarówno w roli kamerzysty, jak i narratora, John potajemnie dokumentuje życie innych Nowojorczyków w komicznej odysei, która ma na celu odkrywanie samego siebie. Jednocześnie pokazuje widzom niewygodne sprzeczności rządzące współczesnym życiem. W drugim sezonie John kontynuuje swoją misję dzielenia się radami, tym razem jednak sprawy przybierają dość nieoczekiwany obrót.New York Times nazwał pierwszy sezon serialu "Dobre rady Johna Wilsona" najlepszą półgodzinną komedią 2020 roku, podczas gdy Vanity Fair pisał o produkcji jako o "najlepszym programie telewizyjnym roku", nazywając go "niezwykle szczerym spojrzeniem na to, co tak naprawdę oznacza być człowiekiem na tym świecie."W postać reżysera, kamerzysty i narratora wciela się John Wilson (Temporary Color). Producentami wykonawczymi drugiego sezonu są John Wilson, Nathan Fielder, Michael Koman oraz Clark Reinking.Drugi sezonu serialu dokumentalnego HBO "Dobre rady Johna Wilsona" jest już dostępny w HBO GO.