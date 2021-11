Premiera nowej produkcji Viaplay Originals. "The Box" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowa produkcja Viaplay Originals "The Box" to psychologiczny dramat kryminalny z elementami science fiction.

• Historia jest osadzona w Kansas City i śledzi losy policjantki Sharon Pici. Policjantka przeżywa koszmar po tym, jak jedno ze śledztw staje się jej obsesją.

Sharon Pici zostaje uwikłana w policyjne śledztwo, które przeradza się w koszmar. W końcu przestaje odróżniać rzeczywistość od snu. W rolę jej filmowego partnera Lovella wcielił się Alexander Karim kojarzony między innymi z filmu 'Zanim Nadejdzie Noc', a postać komendanta komisariatu Jeda przypadła Peterowi Stormare'owi znanemu z serialu 'Skazany na Śmierć'. The Box to anglojęzyczna produkcja z międzynarodową obsadą, która została nagrana w Cirkus w Sztokholmie. Szwedzki zespół Viaplay Studios dołożył wszelkich starań, by zbudować tam jak najbardziej autentyczny amerykański komisariat policji z szatniami, biurami, pokojami przesłuchań...i nie tylko.Zwiastun serialu ujawnia widzom przerażające obrazy oraz śmierć podejrzanej w pokoju przesłuchań w momencie, w którym Sharon Pici przynosi jej kawę. Jej kolega Lovell obwinia ją o tę śmierć, jednak elementy układanki nie do końca zdają się do siebie pasować. Na komisariacie można zaobserwować serię niewyjaśnionych zjawisk. Wydarzenia zaczynają dręczyć policjantkę, dla której zaciera się granica między prawdą a fałszem. Musi stoczyć walkę o zachowanie trzeźwego umysłu i stawić czoła współpracownikom.- mówi Filippa Wallestam, NENT Group Chief Content Officer.Reżyserią serialu zajął się Steve Shill - twórca hitów takich jak "Prawo Ulicy" czy "Rodzina Soprano", zdobywca nagrody Emmy za wybitną reżyserię serialu "Dexter". Siedmioodcinkowy serial dramatyczny "The Box" został stworzony przez głównego autora i showrunnera Adiego Hasaka, który stoi za takimi produkcjami jak "Uwikłana" i "Świadek". Serial został wyprodukowany przez Viaplay Studios, przy wsparciu Night Train Studios. Producentem jest Cecilia Norman Mardell z Viaplay Studios. Producentem wykonawczym ze strony NENT Group, właściciela platformy Viaplay jest Fredrik Ljungberg, a producentem wykonawczym ze strony Night Train Media jest Herbert L Kloibert.The Box to najnowsza produkcja z serii międzynarodowych seriali Viaplay Originals, w tym przedsięwzięć takich jak Hilma, Litwinienko, Billy The Kid, The Swarm i The Holiday.