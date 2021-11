"Chyłka" powraca. Premiera piątego sezonu "Oskarżenie" w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Przed Chyłką kolejne prawnicze wyzwanie.

• Śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa czterech chłopców zostaje wznowione, gdy okazuje się, że jedna z ofiar żyje.

• Prawniczka ma podjąć się obrony skazanego za te zbrodnie. Czy jej klient okaże się niewinny?

Pobita i nieprzytomna Chyłka trafia do szpitala sprzed gmachu sądu. U jej boku czuwa Kordian. Prawniczka powoli dochodzi do siebie, gdy otrzymuje tajemniczą wiadomość od księdza Mieleszko, który twierdzi, że to sprawa życia i śmierci. Ponadto powołuje się na znajomość z matką prawniczki. Ksiądz Mieleszko namawia Chyłkę do podjęcia się obrony Tesarewicza - opozycjonisty skazanego przed laty za morderstwo czwórki dzieci. Śledztwo jest już od dawna zamknięte, a skazany odsiaduje wyrok w więzieniu. Mieleszko jest jednak pewny, że sprawca nie został ujęty, a za kratami przebywa niewinny człowiek. Sprawa staje się coraz bardziej skomplikowana, gdy okazuje się, że jedna z ofiar mordercy żyje. W tej sytuacji śledztwo musi zostać wznowione.Chyłka jest zdecydowana, by podjąć się obrony Tesarewicza, czemu sprzeciwia się Żelazny. Ze sprawą okazuje się związany również Langer. Czy w tej sytuacji Chyłka ma jakiekolwiek szanse na wygraną?Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", seriale: "Skazana", "Szadź", "Żywioły Saszy - Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!""Top Model. Front Row" czy ostatnio reality show "Prince Charming"