Grudzień w HBO GO. "I tak po prostu...", "Czas", "Przynęta", "Święty i spółka"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na grudzień 2021, dzień po dniu

Grudniowe nowości w HBO GO (dzień po dniu):

Grudzień w HBO GO to nowa porcja premier filmowych i serialowych idealnych na długie zimowe wieczory. Jedną z serialowych premier nadchodzącego miesiąca będzie, czyli nowy rozdział w życiu bohaterek "Seksu w wielkim mieście". Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis znów powracają jako Carrie, Miranda i Charlotte, które po przejściu przez skomplikowany okres życia i przyjaźni po trzydziestce, mierzą się teraz z jeszcze bardziej skomplikowaną rzeczywistością życia i przyjaźni po pięćdziesiątce. Nowym serialem w grudniu będzie równieżopowiadająca historię policjantki, która pracuje pod przykrywką. Kobieta przyjmuje pseudonim Lizzie James i ma stać się atrakcyjną przynętą dla podejrzanego o zabójstwo. Serial opowiada o głośnym śledztwie z 1992 roku w sprawie zabójstwa młodej matki. Kolejną propozycją jest- trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych. Produkcja opowie o więźniu, którego trawi poczucie winy i oficerze stojącym przed niemożliwym wyborem.Z nowym sezonem do HBO GO powróci w grudniu serial. Akcja drugiego sezonu rozpoczyna się w Oslo, którym wstrząsa brutalne morderstwo. Lars i Alfhildr podejmują wspólne śledztwo, które łączy kilka krajów i stuleci w jednym pytaniu: czy Kuba Rozpruwacz mógł przeniknąć do współczesności? Innym powracającym tytułem będą teżopowiadający o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie.Dla miłośników historii świątecznych przygotowana została premiera animowanego serialu dla dorosłych. Główną bohaterką jest Candy Smalls, najwyższa rangą elfka na biegunie północnym. Kiedy następca Świętego Mikołaja zostaje podkupiony w Wigilię przez Amazona, Candy może wreszcie zrealizować swoje największe marzenie - zostać pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii świąt Bożego Narodzenia. Innymi typowo świątecznymi nowościami będą komedie romantyczne, w których magia Bożego Narodzenia przeplatać się z będzie z perypetiami miłosnymi, a to w filmach:orazW grudniu nie zabraknie filmowych hitów kinowych, a wśród nich, czyli widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania. Inną nowością będzie teżfilm oparty na popularnej grze wideo, w którym Cole Young, zawodnik MMA, przygotowywać się będzie wraz z największymi mistrzami do walki z wrogami Zaświatów. Do serwisu dodana dostanie także trylogia filmów. Inną opowieścią filmową będziez Toni Collette oraz Damianem Lewisem w rolach głównych. To oparta na faktach historia konia wyścigowego i jego trenerki, którzy niespodziewanie osiągają sukces. Z myślą o zimowych wieczorach przygotowana została też premiera filmu. Jest to nagrodzona dwoma Oscarami i czterema Złotymi Globami historia Mildred Hayes, kobiety po 50-stce, która wypowiada wojnę lokalnej policji, bo jest przekonana, że funkcjonariusze są zbyt niekompetentni, by rozwiązać sprawę morderstwa jej córki. Inną nagradzaną produkcją będzie teżopowiadający o sprzątaczce, która pracuje w tajnym rządowym laboratorium i tam zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli.Biblioteka filmów z różnych stron świata również uzupełniona zostanie o szereg nowych, ciekawych pozycji. Będą wśród nich miedzy innymi grecki filmopowiadający o tytułowym krawcu, który po otrzymaniu gróźb od banku, że jego zakład zostanie eksmitowany, bierze sprawy w swoje ręce i własnoręcznie buduje nietypową pracownię krawiecką, z którą jeździ po Atenach. Inną nowością będą włoskie. Opowiedzą o pewnej na pozór przeciętnej rodzinie z przedmieść Rzymu, w której napięcie zaczyna sięgać zenitu. Kanadyjskito natomiast historia o słynnym niegdyś dziecięcym detektywie, który ma teraz 32 lata i w przerwach między kolejnymi kacami i użalaniem się nad sobą zajmuje się rozpracowywaniem błahych spraw. Wszystko zmienia się, kiedy naiwna klientka zgłasza się do niego z pierwszą "poważną" sprawą. W głównej roli występuje w tym filmie Adam Brody.Najmłodsi widzowie na pewno ucieszą się z premiery dwóch sezonów serialuopowiadającego o Wiewiórkach i Wiewióretkach, które jak wszystkie typowe dzieciaki chodzą do szkoły, mają obowiązki i odrabiają lekcje, kłócą się ze sobą jak każde rodzeństwo, a do tego grają koncerty dla milionów fanów. Będzie też, w którym Steven po uratowaniu galaktyki wciąż czuje się potrzebny i stara się wszystkim pomagać. Kiedy jednak kończą się problemy innych, trzeba zacząć rozwiązywać własne. Innym nowym serialem będzie również, czyli serial animowany opowiadający o wesołym królestwie pełnym iskrzącej materii, radosnych myśli i okazjonalnych wybuchów złości. Najmłodsi widzowie mogą dzięki niemu dołączyć do Kici Rożek oraz jej przyjaciół i poznać świat pełen przygód, ekscytacji, tańca i imprez. Dodane zostaną także nowe sezony, a w nich kolejne przygody i przygotowania wojowników do walki, m.in. z niebezpieczną czarodziejką Wężonów, którą Mistrz Wu zna z przeszłości.Amatorom kina dokumentalnego grudzień przyniesie bogatą listę nowości. Będą wśród nich nowe filmy z muzycznej serii- filmpoświęcony najbardziej kasowemu instrumentaliście wszech czasów, filmbędący kroniką błyskawicznej kariery australijskiego przedsiębiorcy Roberta Stigwooda, który postanowił zaryzykować i nakręcić Gorączkę sobotniej nocy, oraz film, czyli kameralne i nowatorskie studium życia i błyskawicznej kariery genialnego, młodego rapera Juice'a WRLD. Inną nowością muzyczną będzie solowy występ Nicka Cave'a zarejestrowany w czerwcu 2020 roku w legendarnej londyńskiej sali koncertowej West Hall -. Kolejną premierą będzie również film dokumentalny HBO. To produkcja w reżyserii Andy'ego Ostroy'a, męża zmarłej Adrienne Shelly, będąca hołdem złożonym życiu i dorobkowi aktorki, reżyserki i scenarzystki, żony i matki, oraz bardzo osobistą kroniką przeżywanej żałoby.W grudniu w HBO GO pojawią się też nowe filmy dokumentalne poruszające wątki kryminalne. Jednym z nich będzie film HBO, który jest kroniką ponad 36 lat życia trzech mężczyzn regularnie trafiających z ulic miasta do zakładów karnych w Newark w stanie New Jersey. Film miał swoją prapremierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. Kolejnym będzie, który opowiada mrożącą krew w żyłach historię Abu Zubaydaha, pierwszego więźnia poddanego programowi CIA ulepszonych technik przesłuchań (EIT), później zidentyfikowanego jako tortury. Jeszcze kolejnym będzie serial dokumentalnyopowiadający o brutalnych morderstwach trzech kobiet w Starved Rock State Park w 1960 roku i dziesięcioleciach wątpliwości, które prześladowały syna prokuratora prowadzącego sprawę, a wszystko to w związku z tym, że mężczyzna uznany za winnego w tej sprawie stara się oczyścić swoje imię po 60 latach więzienia.• 1 grudniaPrzynęta, odc. 1-4 (cały sezon)ALVINNN!!! i wiewiórki, odc. 1-52ALVINNN!!! i wiewiórki II, odc. 1-52Anioł PańskiRicky Velez: Na tacyŻycie przestępcze 1984-2020• 2 grudniaAdriennePlotkara (2021), odc. 10Mission: ImpossibleMission: Impossible 2Mission: Impossible 3Mission: Impossible - Ghost ProtocolMission: Impossible - Rogue Nation• 3 grudniaCzas, odc. 1-3 (cały sezon)Święty i spółka, odc. 1-2Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 3Black & Missing, odc. 3-4Młody Sheldon V, odc. 8Steven Universe: Przyszłość, odc. 1-20Zwariowane Melodie: Kreskówki, odc. 21Godzilla vs. KongMortal KombatTelefonNa planie, odc. 933• 4 grudniaDobre rady Johna Wilsona II, odc. 2Music Box, odc. 4Gomorra V, odc. 5-6AsiaNocka u Holly• 5 grudniaPrzybysze II, odc. 1-2Axios IV, odc. 20Brzmienie ciszyKrawiec• 6 grudniaHarry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 2Niepewne V, odc. 7Pohamuj entuzjazm XI, odc. 7Sukcesja III, odc. 8Marzenia o AmeryceLewy sercowy• 7 grudniaAll American IV, odc. 6We're Here II, odc. 8Więzień na zawsze• 8 grudniaOstatni układThe Slow Hustle• 9 grudniaI tak po prostu, odc. 1-2• 10 grudniaŚwięty i spółka, odc. 3-4Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 4Młody Sheldon V, odc. 9ThunderCats Roar!, odc. 1-52Czarownica: Bajka ludowa z Nowej AngliiNa planie, odc. 934• 11 grudniaDobre rady Johna Wilsona II, odc. 3Music Box, odc. 5Gomorra V, odc. 7-8AdoracjaHugo i jego wynalazekMamy tylko dziśZłe baśnie• 12 grudniaPrzybysze II, odc. 3Detektyw małolatPod tym samym niebemWymarzony koń• 13 grudniaHarry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 3Niepewne V, odc. 8Pohamuj entuzjazm XI, odc. 8Sukcesja III, odc. 9Dlaczego nie płaczesz?Drużba nie żyje• 14 grudniaAll American IV, odc. 7• 15 grudniaZabójstwa w Starved Rock, odc. 1-3• 16 grudniaI tak po prostu, odc. 3Szukając cudów• 17 grudniaUrodzony mistrzNa planie, odc. 935Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 5Święty i spółka, odc. 5-8Kicia Rożek!, odc. 1-40• 18 grudniaGomorra V, odc. 9-10Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 4Music Box, odc. 6Francuskie wyjścieKarnawałNoc bestiiZjazd• 19 grudniaPrzybysze II, odc. 4Czerwona ziemiaDroga do domuMonster Hunter• 20 grudniaPazury IV, odc. 1-2Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 4Niepewne V, odc. 9Pohamuj entuzjazm XI, odc. 9ZerwaliśmyWorld War Z• 21 grudniaReopening Night• 23 grudniaI tak po prostu, odc. 4Czarowna bransoletkaKartografia pod jemiołąNigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrzeRayZaczarowane ciasto świąteczne• 24 grudniaMush-Mush i Grzybaszki, odc. 27-50Trzy billboardy za Ebbing, MissouriNa planie, odc. 936• 25 grudniaDobre rady Johna Wilsona II, odc. 5DzieckoKształt wodyWojownicze żółwie ninjaWojownicze żółwie ninja: Wyjście z cieniaŻółta róża• 26 grudniaPrzybysze II, odc. 5Niepewne - finałowy sezon, materiał specjalnyUmowa na zawszeW co grają ludzie• 27 grudniaPazury IV, odc. 3Niepewne V, odc. 10Pohamuj entuzjazm XI, odc. 10Przygoda po włoskuBraveheart - Waleczne Serce• 29 grudniaSuper Bob Einstein• 30 grudniaI tak po prostu, odc. 5• 31 grudniaNinjago II, odc. 1-31Ninjago III, odc. 1-18Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra PalaceIncepcjaMatrixMatrix ReaktywacjaMatrix RewolucjePotężne sierotkiPrzejęcie sygnału