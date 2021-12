Wielki Finał promocji w Energylandii!

Materiał partnera

W poniedziałek na całym świecie obchodzony był Cyber Monday, czyli dzień, w którym można było załapać się na jeszcze większe obniżki niż podczas Black Friday. Także Energylandia postanowiła dołączyć się do tego dnia, wydłużając promocję aż na 5 pięć dni, czyli do 3 grudnia!

Energylandia już otwarta!

Mikołajki w Energylandii

Jak sama nazwa "Cyber Days" wskazuje, bilety objęte akcją dostępne są w formie elektronicznej, a ich zakupu można dokonać przez stronę ticket.energylandia.pl/promotionpromo Takich cen jeszcze nie było! Tylko do piątku za jednodniowy bilet normalny zapłacimy jedynie 99 zł (zamiast 149 zł), znów za bilet ulgowy dla dzieci do 140 cm wzrostu, a także dla seniorów od 65 roku życia wydamy tylko 59 zł.Bilety swoją ważnością obejmują cały sezon Winter Kingdom, który potrwa do 23 grudnia br. Energylandia w tym okresie czynna jest codziennie od 10:00 do 18:00. Regulamin promocji dostępny jest TUTAJ . Zobaczcie, co spotkacie w Energylandii!W Energylandii rozbłysła już 17-metrowa choinka, przyozdobiona 2,5 tysiącem kolorowych bombek, światełek i dekoracji! Od wejścia, przez wszystkie alejki, dziedziniec, jak i w każdej strefie zabawy wiją się świetlne konstrukcje, niczym z bajki. Ilość lampek, które tworzą bijący rekordy, największy w Polsce ogród świateł sięga liczby niewyobrażalnych 5 milionów!W zimowej odsłonie Parku miejsce dla siebie znajdą również zwolennicy aktywnego wypoczynku. Znajdziemy tu dwa lodowiska z bezpłatną wypożyczalnią łyżew, dwie zjeżdżalnie snowtubing i stacjonarne atrakcje, które goście Parku poznali w poprzednich sezonach.W świątecznym odzwierciedleniu Energylandii nie mogło zabraknąć Bożonarodzeniowych Jarmarków ze świątecznymi potrawami oraz słodkimi przysmakami. A jeśli ktoś uwielbia pierniki nie tylko jeść, ale także zdobić, to będzie miał ku temu okazję na Warsztatach Piernikowych, znajdujących się naprzeciwko domku Świątecznego Mikołaja. Tak, tak, Mikołaja! Ten także czeka na Was codziennie w swojej Krainie! Od samego początku Energylandia przygotowywała się do tego, aby działać również zimą. Wytyczne producentów określają warunki, w których mogą działać atrakcje, dlatego podczas Winter Kingdom, oprócz świątecznych nowości, do Waszej dyspozycji jest aż 5 stref zabawy, z wyłączeniem tylko atrakcji wodnych. Przejazd karuzelami i roller coasterami w Strefie Familijnej, Bajkolandii, Ekstremalnej, Smoczym Grodzie oraz najnowszej strefie Aqualantis, dostarczy tym razem nie tylko ogromu zabawy, ale również niezapomniane widoki największego w Polsce ogrodu świateł z lotu ptaka!Mikołajki, które zbliżają się wielkimi krokami Park celebrować będzie przez 3 dni, czyli od 4 do 6 grudnia. W tych dniach na gości czekać będzie 2000 gadżetów, spotkania ze świątecznym Mikołajem już od godziny 10:00, a także dodatkowe pokazy i animacje. Dzieci zajmą "Elfie zabawy", podczas których będą mogły modelować wspólnie balony w Krainie Świątecznego Mikołaja.