Nowy serial "Przynęta" już dostępny w HBO GO

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial "Przynęta", opowiadający o głośnym śledztwie z 1992 roku prowadzonym w sprawie zabójstwa młodej matki Rachel Nickell, jest już dostępny w serwisie HBO GO.

• W roli głównej w produkcji występuje Niamh Algar znana m.in. z serialu Max Original "Wychowane przez wilki".

Trzymający w napięciu czteroodcinkowy serial "Przynęta" to historia policjantki, która pracuje pod przykrywką. Kobieta przyjmuje pseudonim Lizzie James i ma stać się atrakcyjną przynętą dla podejrzanego o zabójstwo.Produkcja przedstawia kulisy kontrowersyjnej pułapki, jaka została zastawiona przez policję podczas prowadzonego w 1992 w Londynie śledztwa w sprawie morderstwa Rachel Nickell. Pięć miesięcy po zabójstwie brytyjska policja nadal nie jest w stanie znaleźć dowodów winy, by postawić w stan oskarżenia mężczyznę, który zdaniem funkcjonariuszy popełnił zbrodnię. Atmosferę dodatkowo podgrzewają media, które opisują najdrobniejsze szczegóły sprawy. Policjanci chcą za wszelką cenę zatrzymać mężczyznę, który ich zdaniem jest mordercą, zanim popełni on kolejną zbrodnięKeith Pedder (Harry Treadaway), młody detektyw, który prowadzi sprawę jest zdesperowany i prosi o pomoc najsłynniejszego brytyjskiego profilera, Paula Brittona (Eddie Marsan), żeby pomógł mu zaplanować brawurową tajną akcję. Razem opracowują wyjątkową i niebezpieczną tajną operację, na czele której staje ambitna policjantka Sadie Byrne (Niamh Algar). Kierując się jedynie poszlakami, ma nawiązać relację z głównym podejrzanym - samotnym mężczyzną, który mieszka w pobliżu miejsca zbrodni, Colinem Staggiem (Sion Daniel Young). Policja wierzy, że jeśli Sadie zdobędzie jego zaufanie, mężczyzna może ujawnić ważne informacje w sprawie morderstwa Rachel. Sadie, prowadzona przez profilera kryminalnego, przybiera pseudonim Lizzie James, kobiety z mroczną przeszłością. Staje się w ten sposób atrakcyjną przynętą dla mężczyzny, którego mają na oku. Tak właśnie zaczyna się jedna z najbardziej kontrowersyjnych operacji w historii brytyjskiej Metropolitan Police.Dzięki dostępowi do niepublikowanych wcześniej materiałów audio, wideo, a także dokumentów pisemnych, serial Przynęta zawiera sceny z wiernie przytoczonymi dialogami wplecionymi w fabularyzowaną opowieść o śledztwie, zabierając widzów za kulisy jednego z najbardziej kontrowersyjnych śledztw policyjnych w Wielkiej Brytanii.W serialu "Przynęta" występują Niamh Algar, Sion Daniel Young, Harry Treadaway, Eddie Marsan, Rochenda Sandall i Nathaniel Martello-White. Scenarzystą i producentem jest Emilia di Girolamo, a producentami wykonawczymi Dave Nath oraz Pete Beard.Serial Przynęta ("Deceit") jest już w całości dostępny w HBO GO. Serial liczy cztery odcinki.