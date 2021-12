CDA Premium z pakietem TV do 3 miesięcy gratis w świątecznej promocji

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała świąteczna promocja CDA Premium, w której wszystkie filmy i pakiet telewizji na żywo są nawet do 3 miesięcy za darmo

• Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy platformy.

Do końca grudnia 2021 roku trwa świąteczna promocja CDA, dzięki której można zyskać nawet 3 miesiące darmowego dostępu do CDA Premium oraz pakietu 35 programów telewizji na żywo. W tym celu na stronie prezent.cda.pl należy kupić jedną z dwóch kart podarunkowych - na 6 lub 12 miesięcy - i zrealizować otrzymany kod. Nie trzeba przy tym podawać swojej karty kredytowej - płatność można zrealizować na wiele sposobów, także poprzez tradycyjny przelew.Kartę podarunkową można wykorzystać samemu lub zrobić prezent bliskiej osobie. Roczna karta podarunkowa w promocyjnej cenie kosztuje 215,91 zł, podczas gdy regularna cena miesięcznej subskrypcji CDA Premium z pakietem telewizyjnym Start to 23,99 zł - świąteczna promocja to zatem trzy miesiące oglądania filmów i telewizji za darmo.Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy serwisu, jak i obecni. W przypadku osób, które już są użytkownikami CDA Premium i które korzystają z automatycznie odnawialnej subskrypcji, wpisanie kodu spowoduje wstrzymanie subskrypcji i ponowne jej wznowienie po wygaśnięciu okresu z karty podarunkowej. Akcja promocyjna potrwa do końca grudnia 2021 roku.