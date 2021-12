Player na grudzień. "Czarna owca", "Chyłka-Oskarżenie", "Kontrola 2", "Żony Miami" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Serialowy grudzień to przede wszystkim premierowe odcinki. To już piąte, serialowe spotkanie z nieposkromioną mecenas Joanną Chyłką. Przed fanami Playera mocny, zaskakujący i bardzo emocjonalny sezon. Chyłka pożegna się z widzami z przytupem! W jej przypadku nie mogło być inaczej. Jak zakończy się ta przygoda? Co dalej z Langerem? Czy Chyłka i "Zordon" będą w końcu razem? To pytania, na które już wkrótce użytkownicy serwisu poznają odpowiedzi.Z kolei 21 grudnia powróci światowy fenomen, za którym stoją młodzi twórcy z Polski. Mowa oczywiście o kontynuacji, która podbiła serca widzów na całym świecie. Jak potoczyły się losy Natalii i Majki, czyli dwóch młodych dziewczyn, dla których jedno spotkanie na lotnisku zmieniło całe życie? Zasmakowały pierwszej prawdziwej miłości - spontanicznej i burzliwej - która, niestety, przegrała z piętrzącymi się przed nią problemami. Czy teraz, mając drugą szansę, będzie potrafiła się obronić?Wcześniej, bo ju 10 grudnia, orąca premiera filmowa prosto z kina -. Słodko-gorzka opowieść o tym, co w życiu każdego człowieka najważniejsze - relacjach. Z rodziną, najbliższymi, ale, przede wszystkim, z samym sobą. A wszystko to przedstawione okiem młodego youtubera. Na ekranie plejada gwiazd, m.in. Magdalena Popławska, Arkadiusz Jakubik, Anna Smołowik, Włodzimierz Press, Kamil Szeptycki, Agata Różycka i inni.Ich koleżanki z Hollywood podbiły serca polskich fanów. Teraz pora na. Pięć nowych bohaterek, mieszkanek Florydy, spełnia swój amerykański sen, czerpiąc z życia pełnymi garściami. Markowe stroje, akcesoria, luksusowe samochody oraz jachty, prestiżowe imprezy i przystojni mężczyźni - tak wygląda ich codzienność, do której zabiorą użytkowników Playera już od 6 grudnia.Wśród filmowych propozycji. Trzymający w napięciu thriller psychologiczny z Samem Worthingtonem w roli głównej. Pewnego ranka Nick Cassidy wchodzi do luksusowego hotelu Roosevelt na nowojorskim Manhattanie. Udaje się do pokoju mieszczącego się na 21. piętrze. Wychodzi przez okno i staje na gzymsie. Wszystko wskazuje na to, że zamierza skoczyć... Czy zdecyduje się na ostateczny krok?(od 10 grudnia) to pozycja dla fanów filmów z dreszczykiem emocji. Thriller z Charlize Theron w roli głównej. Historia Libby Day, której rodzice zostali zamordowani, kiedy była małą dziewczynką. Dzięki jej zeznaniom policja szybko ujęła sprawcę tragedii - jej brata Bena. 25 lat później okazuje się, że wszyscy mogli popełnić błąd...Wśród premier film w reżyserii Agnieszki Holland oraz jej córki Kasi Adamik na podstawie powieści noblistki Olgi Tokarczuk. Filmopowiada historię, Janiny Duszejko, emerytowanej pani inżynier, nauczycielki języka angielskiego w szkole. Starsza kobieta żyje sobie w spokoju, w harmonii z przyrodą w małej wsi położonej na skraju Kotliny Kłodzkiej. Pewnego dnia w okolicy zaczyna dochodzi do tajemniczych morderstw, których ofiarą padają kłusownicy. Wszystko wskazuje na to, że żądne zemsty zwierzęta zaczęły odpłacać ludziom pięknym za nadobne.Natomiast(od 10 grudnia) to jedno z najciekawszych wydarzeń filmowych ostatnich lat. Wzruszająca opowieść o życiu pierwszej romskiej poetki, Bronisławy Wajs, której twórczość została spisana i przetłumaczona na język polski. To także historia pięknej przyjaźni trzech wielkich poetów: Papuszy, Jerzego Ficowskiego oraz Juliana Tuwima. W roli tytułowej Jowita Budnik.Okres przedświąteczny to idealny czas na wprawienie się w magiczny nastrój. A o ten z pewnością zadbają świąteczne komedie romantyczne dostępne cały czas w bibliotece Playera. Mowa o wszystkich 4 częściach, które już na dobre wpisały się w polską tradycję świąteczną oraz filmie