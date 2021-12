Player kręci drugi sezon serialu "Nieobecni". Nowe gwiazdy w obsadzie

Łukasz Szewczyk

• Wystartowały zdjęcia do drugiego sezonu "Nieobecnych", produkcji Player Original.

• W głównych rolach fani serialu ponownie zobaczą Danutę Stenkę, Piotra Głowackiego i Justynę Wasilewską.

• Do obsady dołączą Karolina Gruszka, Eliza Rycembel, Cezary Łukaszewicz, Marcin Czarnik, Krzysztof Zawadzki oraz Kazimierz Mazur.

"Nieobecni" to produkcja Player Original, która od dnia swojej premiery podbiła serca widzów, stając się jednym z najpopularniejszych tytułów ubiegłego roku. Po sukcesie pierwszej serii szefowie platformy zapowiedzieli kontynuację.- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl.Pod koniec października w Warszawie padł pierwszy klaps na planie nowego sezonu "Nieobecnych". Pierwsza seria zyskała popularność dzięki opowiedzianej w przejmujący sposób historii o zniknięciu rodziny głównej bohaterki, Mili Gajdy (Justyna Wasilewska).Tym razem fani Playera będą podążać za historią Elżbiety Zawady (Danuta Stenka), która żyje niegasnącą nadzieją odnalezienia swojej córki Kasi (Eliza Rycembel). 17-letnia wówczas dziewczyna zniknęła nagle w tajemniczych okolicznościach. Prowadzone przed laty śledztwo okazało się bezskuteczne. Teraz - 15 lat później - pojawia się pierwszy znaczący trop, a wznowiona sprawa może ujawnić największą tajemnicę głównej bohaterki drugiego sezonu, Elżbiety. Co naprawdę wydarzyło się przed laty? Czy Zawada znajdzie odpowiedzi na nurtujące ją pytania i w końcu odzyska utracony spokój?W tych trudnych momentach szefową Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych wesprze najlepszy pracownik i bratanek, podkomisarz Filip Zachara (Piotr Głowacki). Pracując nad kolejnym - tym razem bardzo osobistym - śledztwem, policjant będzie musiał nie tylko zmierzyć się z emocjami zrozpaczonej Elżbiety, ale przede wszystkim własnymi. A te, za sprawą relacji z Milą, zaczną mu się wymykać spod kontroli. Nieoczekiwanie to właśnie jego partnerka, podążając za swoją intuicją, dotrze do ważnych dla sprawy faktów, jednocześnie trafiając w sam środek dramatu i ściągając na siebie niebezpieczeństwo.- komentuje Adrianna Przetacka, producentka 2. serii "Nieobecnych".Na ekrany powracają: Danuta Stenka, Justyna Wasilewska, Piotr Głowacki oraz gościnnie Zbigniew Stryj, do których w premierowych odcinkach dołączą m.in.: Karolina Gruszka, Eliza Rycembel, Cezary Łukaszewicz, Krzysztof, Zawadzki, Kazimierz Mazur, Marcin Czarnik, Magdalena Czerwińska, Maciej Mikołajczyk, Filip Kosior, Konrad Eleryk​​​​ i inni."Nieobecni" to autorski projekt TVN Grupa Discovery od początku rozwijany przez Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela-Gorostiza. Pomysłodawczynią serialu jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz. Autorami scenariusza są: Dana Łukasińska (główna scenarzystka), Tomasz Titkow i Monika Trzósło. Serial reżyserują Anna Kazejak (1-5) oraz Adrian Panek (6-10), a operatorem zdjęć jest Jakub Stolecki. Za scenografię odpowiada Magdalena Widelska-Władyka, za kostiumy Katarzyna Baran oraz Anna Domańska, zaś za charakteryzację Malwina Musialska-Paszkiewicz. Kierowniczką produkcji jest Dagmara Bończyk, reżyserem obsady Piotr Bartuszek, a producentką Adrianna Przetacka ("Kod genetyczny", "Szadź").Premiera w 2022 roku.