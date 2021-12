Przedłużamy Mikołajki w Energylandii!

Materiał partnera

Wczoraj - w dniu św. Mikołaj z pewnością większość z nas otrzymała prezenty. A co, jakbyśmy otrzymywali gifty przez kolejne dni?

Energylandia / Fot. materiały prasowe

-50 zł na bilet do Energylandii!

ŚWIĄTECZNY WINTER KINGDOM

Energylandia po raz kolejny przygotowała coś specjalnego dla fanów aktywnego wypoczynku, jazdy na roller coasterach oraz podziwiania parku świateł! I choć Black Friday za nami, Cyber Monday już minął, toZobacz, na jaki prezent możemy liczyć!Od 7.12 do 10.12.2021 r. trwać będzie kolejna, mega promocja na bilety w formie elektronicznej! Tylko w tych dniach, kupując bilety poprzez stronę ticket.energylandia.pl/promotionpromo Bilety można zakupić w cenie 99 zł za bilet normalny i 59 zł za bilet ulgowy. Bilety zakupione w promocji ważne będą do 23.12.br. i ważnością obejmują cały zimowy sezon Winter Kingdom, wraz ze wszystkimi dodatkowymi atrakcjami! Co ważne, promocja dotyczy tylko biletów zakupionych drogą elektroniczną, a szczegółowy regulamin promocji dostępny jestCo na Was czeka w zimowej edycji Największego Parku Rozrywki w Polsce? Czytaj dalej...Mimo zimy, Energylandia nie zwalnia tempa i rozgrzewa swoich Gości na wieloraki sposób! Do 23 grudnia, w godzinach otwarcia Parku, czyli codziennie od 10:00 do 18:00 czeka na Was 5 stref zabawy, w tym uwielbiane przez Odwiedzających roller coastery! Ponadto ogrom specjalnie przygotowanych na tę okazję atrakcji! Entuzjaści zimowych sportów i aktywnego wypoczynku z pewnością ucieszą się z dwóch lodowisk, którym towarzyszy bezpłatna wypożyczalnia łyżew, a do tego aż dwie zjeżdżalnie snowtubing - jedna dla najmłodszych, druga dla starszych Gości! Dla miłośników świątecznych klimatów polecamy Bożonarodzeniowe Jarmarki, gdzie odnajdą się zarówno miłośnicy łakoci, jak i świątecznych dań.W Parku rozgrzać się można nie tylko zajadając się gorącym barszczem z uszkami, czy rozgrzewającą herbatą, ale zatrzymując się przy paleniskach, z których wydobywa się zapach palonego drewna niczym z otwartego kominka, tak charakterystycznego dla okresu świątecznego!Kto chciałby sprawdzić swoje zdolności manualne ten z pewnością zajrzy do Ice-Factory, w którym odbywają się Warsztaty zdobienia pierników.Nie sposób nie zawitać do Świątecznego Mikołaja, który swą siedzibę ma dosłownie naprzeciwko piernikowego warsztatu! Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem? Dlaczego nie!Skoro mowa o pamiątkach, warto skusić się na limitowane serie zimowych ubrań i gadżetów, które czekają zarówno w sklepach jak i na jarmarkach! W Energylandii nie brakuje także miejsc na wystrzałowe zdjęcia, którymi możecie pochwalić się na Facebooku czy Instagramie! To właśnie w Energylandii sporo influencerów postanowiło zrealizować zimowo-świąteczne sesje zdjęciowe. Szczególnie polecamy czas po zachodzie słońca, kiedy dodatkowym atutem staje się olśniewający Ogród Świateł wraz z tysiącami innych ozdób, lampek i choinek! Artystyczny wymiar Winter Kingdom dopełniają dedykowane pokazy w Teatrze Egypt, na których warto się zatrzymać z całą rodziną.Możliwość na zabawę w promocyjnej cenie ruszyła! Nie przegap tej okazji, zrób sobie prezent i poczuj już teraz magię świąt i zimowej rozrywki!