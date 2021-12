Canal+ Online z promocjami na Święta

Łukasz Szewczyk

• Z okazji zbliżających się Świąt Canal+ przygotował specjalne promocje na dostęp do świata Canal+ w serwisie Canal+ Online.

Do końca grudnia dostęp do Canal+ będzie oferowany w cenie 20 zł za 2 miesiące. Klienci będą mogli skorzystać również z promocyjnych ofert na dostęp do paczki Canal+ Online z Netflix oraz Canal+ online z HBO GO.Fani filmów i seriali będą mogli skorzystać również z promocyjnej oferty łączonej Canal+ Online z Netflix, Canal+ Online z HBO lub Canal+ Online z Netflix i HBO:w cenie 40 zł za pierwszy miesiąc (w opcji Netflix "Standard"), 20 zł za drugi miesiąc (dzięki promocji na podstawowy pakiet CANAL+) i 65 zł za kolejne miesiącew cenie 30 zł za pierwszy miesiąc, 10 zł za drugi miesiąc (dzięki promocji na podstawowy pakiet CANAL+) i 55 zł za kolejne miesiącew cenie 50 zł za pierwszy miesiąc, 30 zł za drugi miesiąc (dzięki promocji na podstawowy pakiet CANAL+) i 75 zł za kolejne miesiąceCanal+ Online gwarantuje dostęp do szerokiego wachlarza seriali i filmów z Polski i ze świata, produkcji od największych wytwórni filmowych (m.in. FOX, Warner Bros, DreamWorks, Disney, Universal), hitów kinowych, oryginalnych produkcji Canal+ (m.in. "Planeta Singli", "The Office PL", "Klangor", "Król", "Żmijowisko", "Belfer", "Kruk") oraz wydarzeń sportowych, w tym m.in. rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej czy turniejów tenisowych cyklu WTA Tour. W grudniowej ofercie Canal+ poznają kolejne miłosne perypetie bohaterów serii "Planeta Singli. Osiem historii". W ofercie nie zabraknie oczywiście seriali kryminalnych (m.in. "Zwyczajna Kobieta", "Grzesznica 4", "Bastion"), sensacji ("Small World"), pozycji dla fanów fantasy ("La Brea", "Fantasy Island") oraz doskonałych dokumentów i filmów (m.in. "Listy do M. 4").