Wkrótce kolejna premiera prosto z kina w Playerze. "Teściowe" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Player zapowiada kolejną premierę prosto z kina

• "Teściowie" to szalona komedia z wyśmienitymi kreacjami aktorskimi Mai Ostaszewskiej, Izabeli Kuny, Marcina Dorocińskiego i Adama Woronowicza.

"Teściowie" to obraz tego, co może się wydarzyć, kiedy puszczają nerwy... Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to nie małą.Rodziców pana młodego i panny młodej różni wszystko - pochodzenie, status, zawartość portfela, klasa, gust. A także gra pozorów. Ta jednak, kończy się, kiedy do ślubu ich dzieci nie dochodzi. Co takiego się stało? Kto zawinił? Czy robić wesele, witać gości? Grać muzykę, kroić tort, polewać wódkę? Od słowa do słowa uśmiechy na pokaz znikają i zaczyna się publiczne pranie brudów. A w tle wesele, które na dobre się rozkręca...W filmie fani Playera zobaczą Maję Ostaszewską, Izabelę Kunę, Marcina Dorocińskiego i Adama Woronowicza. Aktorski kwartet szturmem zdobył kinową publiczność, zapewniając "Teściom" tytuł jednej z najlepszych premier 2021 r. Teraz rusza na podbój serc użytkowników serwisu player.pl."Teściowie" to debiut fabularny Jakuba Michalczuka zrealizowany we współpracy Akson Studio z Next Film.Na chwilę obecną Player nie zdradza daty premiery filmu "Teściowe". Platforma zapewnia, że tytuł będzie dostępny już od pakietu podstawowego.Przypomnijmy, że już 10 grudnia w Playerze premiera polskiego filmu "Czarna Owca"