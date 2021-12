"Marzycielka - stając się Karen Blixen". Nowa produkcja Viaplay Originals

Łukasz Szewczyk

• Viaplay wspólnie z duńską wytwórnią filmową Zentropa Entertainments wyprodukuje serial opowiadający historię Karen Blixen, jednej z największych duńskich pisarek.

• Gwiazdą najnowszego projektu jest Connie Nielsen znana z takich filmów jak "Gladiator", "Adwokat diabła" czy "Wonder Women"

• Premiera serialu odbędzie się w 2022 roku na platformie Viaplay.

"Marzycielka - stając się Karen Blixen" to opowieść o kobiecie, która szuka swojego miejsca, jednocześnie walcząc o uwolnienie się od oczekiwań rodziny i społeczeństwa. Akcja serialu rozgrywa się w latach 30. i opowiada losy Karen Blixen, powracającej do Danii po wielu latach spędzonych we wschodniej Afryce. Nie ma grosza przy duszy, jest chora, rozwiedziona, a jej marzenia legły w gruzach. 'Marzycielka - stając się Karen Blixen' pokazuje drogę Blixen od ciężkich początków aż do momentu, gdy została jedną z najbardziej znanych duńskich pisarek.Connie Nielsen jest zdobywczynią nagrody dla najlepszej aktorki Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian w 2004 roku. Zdobyła to wyróżnienie dzięki roli w filmie "Bracia" Susanne Bier. Ten występ zapewnił jej również duńską nagrodę "Bodil" oraz nominację w kategorii "Najlepsza Europejska Aktorka" Europejskiej Nagrody Filmowej w 2005 roku. Connie Nielsen jest również producentem wykonawczym serialu 'Marzycielka - stając się Karen Blixen'.- mówi Connie Nielsen.- mówi Filippa Wallestam, Chief Content Officer w NENT GroupSześcioodcinkowy serial (duński tytuł:"'Drømmeren - Karen Blixen bliver til") jest kolejną produkcją Viaplay Originals tworzoną we współpracy z Zentropa Entertainments przez Marie Cecilie Gade, Karoline Leth i Charlotte Hjordt w koprodukcji ze studiem Belga. Serial otrzymał także wsparcie wielu instytucji takich jak Public Service Puljen, Nordisk Film&TV Fond, Wallimage, Belgijskiego Rządu Federalnego oraz programu Creative Europe.