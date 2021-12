Serial Max Original "Wychowane przez wilki wraca" z drugim sezonem. Premiera w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wyprodukowany przez Ridley'a Scotta serial Max Original "Wychowane przez wilki" wraca z nowym sezonem

• Produkcja opowiada o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie

• Premiera produkcji odbędzie się 3 lutego w HBO GO.

W drugim sezonie serialu "Wychowane przez wilki" para androidów, Matka (Amanda Collin) i Ojciec (Abubakar Salim), wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b. Jednak funkcjonowanie w tym nowym społeczeństwie to dopiero początek ich kłopotów, ponieważ "prawdziwe dziecko" Matki zagraża życiu tych, którzy są ostatnimi przedstawicielami rasy ludzkiej.W obsadzie serialu znaleźli się Amanda Collin , Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar , Jordan Loughran, Matias Varela , Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong, Peter Christoffersen, Travis Fimmel oraz Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht i Jennifer Saayeng.Serial został wyprodukowany przez należącą do Ridley'a Scotta spółkę Scott Free Productions. Producentami serialu są Ridley Scott, Aaron Guzikowski, który jest również twórcą i scenarzystą serialu, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Adam Kolbrenner oraz Mark Huffam.Premiera drugiego sezonu serialu "Wychowane przez wilki" (Raised by Wolves) odbędzie się 3 lutego w HBO GO.