Nowy program Konrada Piaseckiego o stanie wojennym w TVN24 GO

Łukasz Szewczyk

• Rozmowy z bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń stanu wojennego, wizyty w miejscach, w których w grudniu 1981 r. działa się historia

• Na platformie TVN24 GO debiutuje nowy program Konrada Piaseckiego "1981. Rozmowy o stanie wojennym".

Barbara Labuda, Waldemar Kuczyński, ale i Jerzy Urban czy Stanisław Ciosek. Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki na 40. rocznicę stanu wojennego przygotował serię rozmów z uczestnikami wydarzeń zapoczątkowanych w grudniu 1981 r. Spotyka się z opozycjonistami i członkami ówczesnego rządu, często w miejscach, które także były bohaterami wydarzeń stanu wojennego - we Wrocławiu, Gdańsku czy Warszawie.Choć część rozmówców Piaseckiego jest nadal aktywnych w polskim życiu publicznym, dziennikarz w rozmowach skupia się na wydarzeniach historycznych. Odkrywa nieznane dotąd fakty, pyta o odwagę i odpowiedzialność w tamtym okresie, o koszty społeczne i polityczne stanu wojennego, ale i prywatne jego rozmówców.Ośmioodcinkowy cykl będzie miał swoją premierę w niedzielę - 12 grudnia po godz. 15:00 na platformie streamingowej TVN24 GO. Tylko tam będą dostępne także kolejne odcinki, które publikowane będą co niedzielę.To kolejny cykl poświęcony ważnych historycznie wydarzeń, który można oglądać w TVN24 GO. Na platformie dostępne są także m.in. programy Magdy Łucyan z uczestnikami powstania warszawskiego, ocalałymi z getta warszawskiego i Auschwitz, a także rozmowy dziennikarki oraz Piotra Jaconia z uczestnikami wydarzeń z sierpnia 1980 r.