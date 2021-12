Canal+ z "Grą na pierwszą randkę"

Łukasz Szewczyk

• Pierwsza randka może być źródłem zarówno ekscytacji, jak i stresu.

• Canal+ przygotowało dla randkowiczów specjalna grę, która będzie dla nich praktycznym przewodnikiem.

Żyjemy szybko i intensywnie, dlatego też w dzisiejszych czasach coraz więcej osób poszukuje miłości w sieci lub poprzez aplikacje randkowe. Pierwsze spotkanie z nieznajomą osobą zazwyczaj jest mieszanką oczekiwania, podniecania, ale też niepokoju i napięcia. Chcemy wypaść jak najlepiej. To normalne. Czy można przygotować się do pierwszej randki tak, żeby zrobić pozytywne wrażenie i poprowadzić rozmowę gładko, czyniąc z niej ciekawą i przyjemną oraz wartościową dla obu stron konwersację? Można!Canal+, który jeszcze niedawno pytał Polki i Polaków jak randkują w badaniach "Miłość w czasach aplikacji", teraz kontynuując dyskusję, stworzyło i oddaje w ręce randkowiczów internetowy quiz -"Gra na pierwszą randkę".Gra zawiera 20 zróżnicowanych pytań. Nie byle jakich pytań. Zestaw bowiem został opracowany we współpracy z Barbarą Strójwąs znaną w sieci jako @trudnasztuka - psychologiem miłości, któremu przyświeca cel budowania dobrych związków. Pytania zapewnią "bezpieczne" otwarcie rozmowy, dostarczą tematów do dyskusji, a jednocześnie zostały skonstruowane tak, żeby można było dowiedzieć się jak najwięcej o drugiej osobie. Na pytania otwarte odpowiadacie wspólnie natomiast obstawiacie odpowiedź, jakich udzieliłaby druga osoba w przypadku pytań zamkniętych. Kolejność zadawanych pytań nie ma znaczenia.Grę można już podebrać ze strony serialu "Planeta Singlii. Osiem historii"