3 gadżety, które sprawdzą się w każdej kuchni

Materiał partnera

W każdej nowoczesnej kuchni powinno znaleźć się miejsce na gadżety, które powinny być przede wszystkim funkcjonalne. Muszą także wpasowywać się swoim wyglądem w przestrzeń użytkową pomieszczenia. Oto trzy propozycje, które podkreślą niebanalny charakter każdego wnętrza oraz okażą się przydatne na co dzień.

Kosz na warzywa i owoce

Elegancka deska do krojenia

Fartuszek

Aby podkreślić zdrowy styl życia warto posiadać w kuchni niewielki kosz w którym zawsze powinny znaleźć się świeże owoce lub warzywa. Domownicy mogą w dowolnej chwili udać się do kuchni i zamiast sięgać po niezdrowe przekąski, mogą po prostu skorzystać z naturalnych odpowiedników. Kosz nie powinien być zbyt duży, ponieważ owoce lub warzywa powinny przez większość czasu znajdować się w lodówce. Jedynie te, które są regularnie spożywane mogą przez większość czasu być przechowywane w warunkach domowych temperatur. Jeśli zaś chodzi o wygląd to do wyboru mamy kosze wykonane z twardego metalu lub z elastycznych materiałów, na przykład wikliny. Przy wyborze konkretnej formy lub koloru należy brać pod uwagę styl naszej kuchni. W ten sposób kosz spełni idealnie swój walor dekoracyjny i z większą chęcią będziemy sięgać po dostępne w nim zdrowe owoce.Wybierając deskę do krojenia warto zwrócić uwagę na jej walor estetyczny. Niegdyś królowały klasyczne formy bez zbędnych zdobień wykonane z drewna. Dzisiaj wybór jest znacznie szerszy. Szczególnie pod względem dostępnych materiałów. Oprócz drewnianych desek spotkamy także dobrze znane bambusowe, ceramiczne, z kamienia naturalnego, a nawet szklane. Każdy z tych materiałów ma swoje wady i zalety. Jeśli jednak zależy nam na prezentacji i wygodzie gości to warto mieć w zanadrzu deskę o unikatowym kształcie i wyglądzie, który podkreśli elegancję całej kuchni. Jeśli jej cena będzie dla nas zbyt wysoka to nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć kod rabatowy Allegro Pracując na co dzień w kuchni nie zwracamy uwagi na strój. Jeśli chcemy zachować czystość to powinniśmy zawsze mieć pod ręką niewielki fartuszek. Będzie idealny zarówno dla pań i panów, którzy wykonują określoną pracę w kuchni. Najprostszym rozwiązaniem są te wiązane w pasie i zakładane na szyję. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na model w którym znajdują się kieszenie. Nawet jeśli w kuchni zawsze mamy pod ręką wszystkie akcesoria, to w trakcie grillowania będzie jak znalazł. Najlepiej zakupić fartuszek spersonalizowany, na przykład z własnym nadrukiem. Przede wszystkim jednak powinien być kolorystycznie dopasowany do wnętrza kuchennego.