Jaki fotel sprawdzi się w domowym gabinecie?

Planujesz urządzić mały kącik do relaksu i szukasz wygodnego fotela wypoczynkowego, który sprawdzi się w domowym biurze? Specjalnie dla ciebie, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych i najpopularniejszych modeli, które idealnie odnajdą się zaaranżowane w takim wnętrzu. Zainspiruj się!

Fotel typu lounge chair - ikona home designu z lat 60.

Fotel uszak z podnóżkiem - ponadczasowa klasyka zawsze w modzie

Fotel glam

Fotel rozkładany - funkcjonalność, której trudno się oprzeć

Fotel w stylu chesterfield - kultowe wzornictwo i elegancja

Fotel klubowy - w rytmie retro trendów

Fotel wick

Fotel jajo - nowoczesne spojrzenie na wygodę

Fotel bujany - już nie tylko w wersji plecionej...

Kojarzycie kultowy projekt Charlesa Eamesa, czyli ekskluzywny fotel lounge chair? Czołowi designerzy i projektanci są zgodni, że to jedna z największych ikon home designu, jakie powstały w XX wieku. Choć od jego powstania minęło już wiele dziesięcioleci, fotele inspirowane tym bestsellerowym meblem cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i ciągle zachwycają miliony osób na całym świecie. Dlaczego o tym mówimy? Bo to zdecydowanie jedna z najlepszych propozycji, jakie możecie wybrać do domowego biura. Obrotowy fotel lounge chair z podnóżkiem nie tylko zaoferuje wam funkcjonalność i wygodę na najwyższym poziomie, ale też wniesie do wystroju wnętrza dużą porcję wyjątkowego stylu.Ponadczasowe meble mają to do siebie, że nie poddają się zmiennym trendom i nigdy nie wychodzą poza kanony obowiązującej mody. Dokładnie takie są klasyczne fotele uszaki, które od momentu pojawienia się we wnętrzach tylko zyskują na popularności. Być może tego nie wiedzieliście, ale to jedne z niewielu mebli, które na przestrzeni lat doczekały się tak wielu odsłon i interpretacji ze strony projektantów. Co je wyróżnia na tle innych foteli? Przede wszystkim wysokie oparcia z charakterystycznie skierowanymi do wewnątrz bokami. Uszaki bardzo często posiadają wygodne podłokietniki i podnóżki w komplecie, co czyni je idealnym rozwiązaniem do strefy wypoczynkowej.A co powiecie na rozkładany fotel z oferty sfmeble.pl? Taki model ma spore szanse spełnić wasze oczekiwania i świetnie odnaleźć się w kąciku do relaksu, który planujecie zaaranżować. Możliwość odpoczynku w pozycji półleżącej/leżącej lub ucięcia sobie krótkiej drzemki w ciągu dnia jest bardzo kusząca, prawda? Wcale nie musicie od razu kupować kanapy czy leżanki, choć oczywiście możecie, jeśli pozwala wam na to metraż i odpowiednio wysoki budżet. Tym z was natomiast, którzy preferują nieco mniejsze gabarytowo meble polecamy rozkładane fotele - te potrafią być nie mniej wygodne i praktyczne w użytkowaniu, a pochłaniają o wiele mniej miejsca niż szezlongi, sofy czy narożniki.Domowe biuro urządzone na klasyczną modę to doskonałe miejsce na biblioteczkę z dużym drewnianym regałem i kącik do czytania z fotelem. To także idealna przestrzeń do męskich spotkań, negocjacji ważnych umów i wieczornych rozmów przy szklance whisky. Zapachniało klimatem rodem z angielskich klubów dla gentlemanów? I całkiem słusznie, bo to właśnie w dużej mierze dzięki nim, wnętrzarski sukces odniosły pikowane sofy i fotele w stylu chesterfield. Te kultowe meble nadal są synonimem klasy, szyku i elegancji. Szlachetne tkaniny, głębokie siedziska, niskie oparcia i walcowate podłokietniki - to wszystko sprawia, że ciągle znajdują szerokie zastosowanie w domowych gabinetach.Śledzicie nowinki ze świata home designu? Wobec tego, na pewno wiecie, że meble inspirowane stylami retro i vintage to jedne z największych hitów ostatnich sezonów. Powrót do wzornictwa modnego w latach 50., 60. i 70. oraz kultowych rozwiązań, które brylowały we wnętrzach w poprzednich dekadach, jest wyraźnie widoczny w najnowszych propozycjach mebli tapicerowanych. Doskonałym przykładem mogą być np. fotele klubowe z czasów PRL-u, które teraz w wielkim stylu powracają na salony. Takie modele powinny was zainteresować, jeśli szukacie fotela do domowego biura. Meble wypoczynkowe z niskimi siedziskami to jeden z największych trendów 2022 roku.Szukacie fotela wypoczynkowego, który nie tylko zapewni wam komfort, ale też stworzy we wnętrzu trudny do podrobienia klimat? Fotel-jajo ma spore szanse okazać się kandydatem idealnym. Ten nowoczesny mebel znajdziecie w ofercie producentów zarówno w wersji wiszącej, jak i wsparty na stojaku obrotowym. Jeśli do tej pory kojarzyliście go głównie z ogrodów, tarasów i stref relaksu znajdujących się na zewnątrz to jest to idealny moment, aby przełamać opory i zaprosić go do domu. Fotel o tak oryginalnej estetyce świetnie odnajdzie się w roli siedziska, a przy tym skutecznie wyróżni aranżację domowego biura - z nim brak nudy i monotonii macie gwarantowany!Bujany fotel budzi w was skojarzenia związane z salonem i ogniem tlącym się w kominku? A co powiedzielibyście na scenariusz, w którym taki mebel trafia nie do pokoju dziennego, a do domowego biura? Taka opcja wydaje się być nie mniej sensowa, biorąc pod uwagę, że takie siedziska są stworzone do odpoczynku w każdych warunkach. Fotel bujany może być wyplatany z wikliny, rattanu lub bambusa, ale... nie musi! Równie dobrze możecie wybrać model obity gładką tkaniną czy miękkim w dotyku pluszem, np. welwetem, aksamitem lub welurem. Może skusicie się na fotel w odcieniach fioletu, brudnego różu, granatu lub butelkowej zieleni? To jedne z najmodniejszych kolorów w tym sezonie.