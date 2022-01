Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność pracownika?

Materiał partnera

Regularna aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści. Wśród nich można wymienić m.in. poprawę samopoczucia oraz dobry wpływ na zdrowie. Uprawianie sportu obniża ciśnienie krwi, podwyższa poziom endorfin, ale sprawia również, że mamy więcej energii do wykonywania codziennych zadań. Czy wpływa on także na naszą wydajność w pracy? Podpowiadamy.

Aktywność fizyczna, a wydajność

Aktywność fizyczna i praca zawodowa

Aktywność ruchowa przynosi naszemu organizmowi same plusy. Wiąże się ona bezpośrednio z wydolnością fizyczną, czyli tolerancją wysiłku, jaki powodowany jest przez aktywność. To od niej zależy poziom naszej kondycji i wydolność serca. Jeśli nie zadbamy o codzienny ruch, to możemy mieć problem z regeneracją, co w konsekwencji przyczyni się do nawracającego poczucia zmęczenia. Taki proces może mieć znaczący wpływ na naszą wydajność. Niezależnie do tego, jaki zawód wykonujemy na co dzień, czy pracujemy fizycznie, czy jako pracownik biurowy, potrzebujemy energii do tego, aby właściwie wywiązywać się z powierzonych obowiązków zawodowych. Ruch wpływa na wydajność pracownika w znaczący sposób. Gdy nie zadbamy o odpowiednią ilość aktywności fizycznej, możemy czuć się ospali lub zupełnie pozbawieni siły do pracy. Brak kondycji często wiąże się również z podatnością na zachorowania, ponieważ nasza odporność spada.Ćwiczenia fizyczne zwiększają potencjał naszego mózgu, dzięki czemu stajemy się bardziej kreatywni, otwarci na nowe rozwiązania oraz pomysłowi. Warto wybrać ruch, który będzie rezonował z naszymi upodobaniami, ale również planem dnia. Możemy zdecydować się np. na poranne bieganie w celu dotlenienia mózgu. Koszykówka idealnie sprawdzi się w momencie, gdy lubimy gry zespołowe. Nie zapominajmy, że taka forma spędzania czasu daje nam mnóstwo korzyści zdrowotnych, ale również pozwala zbliżyć się do najbliższych, których możemy zaprosić do wspólnej zabawy. Zakłady pracownicze coraz częściej udostępniają swoim pracownikom możliwość skorzystania z karty Multi sport. To dowód na to, że nawet pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu ich pracowników.Duża część zawodów wiąże się z ciągłym stresem oraz presją czasu. Często przekłada się to na zdrowie psychiczne pracowników, którzy mogą mieć problem nie tylko z koncentracją, ale również dużą ilością nerwów. Stres nigdy nie jest dobrym doradcom i może prowadzić do pochopnych oraz nieprzemyślanych decyzji. Dzięki aktywności fizycznej mamy możliwość wyładowywania emocjonalnego, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości naszej pracy.