Jaki rodzaj materaca wybrać? 4 propozycje

Materiał partnera

Wybór odpowiedniego materaca jest niezwykle istotny, ale niestety nie jest on wcale łatwy. Na rynku jest bardzo wiele różnych modeli, co nie upraszcza całego procesu. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł, w którym zaprezentujemy kilka najpopularniejszych rodzajów materacy.

Materace sprężynowe, dla osób, które lubią tradycyjne rozwiązania

Materace piankowe wysokoelastyczne

W jaki sposób dbać o materac, aby dłużej realizował swoje zadania?

Dużą popularnością cieszą się materace sprężynowe, szczególnie wśród amatorów tradycyjnych rozwiązań. Wyróżnia się tutaj dwa rodzaje, a mianowicie bonellowe i kieszeniowe. Pierwsze z wymienionych charakteryzują się dość dużą odpornością na odkształcenia. Co więcej, jest to też właściwa alternatywa dla ludzi z dużą wagą. Są one niezwykle komfortowe i dostępne za korzystną cenę. Z kolei cechą materacy kieszeniowych jest to, że każda sprężyna pracuje niezależnie. Czynnik ten sprawia, że jest to doskonała propozycja dla par. W tym przypadku, ruchy jednej osoby, nie przenoszą się na stronę partnera, dlatego nie zakłócają zdrowego odpoczynku. Wszystko to przekłada się oczywiście na znacznie wyższy komfort snu. Osoby, które szukają rozwiązania, jakim jest kieszeniowy materac w Jeleniej Górze z pewnością znajdą alternatywę, która spełni ich oczekiwania.Posłania piankowe to doskonałe materace dla noworodka , starszych dzieci, dorosłych i seniorów. Atutem takich materacy jest wysoka sprężystość i elastyczność punktowa. Co więcej, mają one też strefy twardości, które chronią przed napięciami mięśniowymi. Dlatego możesz liczyć na pełną regenerację układu kostno-szkieletowego Twojego organizmu. Wśród zalet wymienia się też dużą odporność na odkształcenia. Wyróżniają się one też wysoką wytrzymałością, a więc z pewnością będą realizować swoje zadanie przez długi czas. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się materace lateksowe. W tym przypadku oprócz wyżej wymienionych cech są one również antyalergiczne i bardzo higieniczne. Tworzą środowisko, w którym nie rozwijają się roztocza i inne niepożądane mikroorganizmy. W rezultacie fantastycznie sprawdzają się u osób z wrażliwą skórą. Co więcej, są to cudowne materace dla noworodka.Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak dbać o materac . W przypadku materacy koniecznie trzeba przestrzegać zasad skutecznej higieny niezależnie od rodzaju posłania. Od początku używaj pokrowca, czyli maty ochronnej, która skutecznie zabezpieczy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Ponadto, posłanie należy też regularnie obracać. Jest to metoda, która pomaga ochronić przed odkształcaniem się powierzchni posłania. Oczywiście odkurzaj systematycznie i wietrz materac. Raczej nie używaj także narzut, ponieważ utrudniają one usuwanie wilgoć. Gdy masz dzieci w domu, to nie pozwalaj im skakać po materacu i urządzać innych zabaw. Proceder ten ma negatywny wpływ na posłanie i może prowadzić do odkształcania, a więc utraty cennych właściwości. Wszystko to istotnie wpływa na obniżenie żywotności materaca.Każdy z rodzajów materaca ma swoje wady i zalety. Najważniejsze jest to, aby posłanie było dostosowane do Twoich preferencji i zapewniało Ci komfortowy odpoczynek. Co więcej, zwróć też uwagę na jakość i wykorzystane materiały. Dzięki temu zagwarantujesz sobie też wyjątkową wytrzymałość, a także w dłuższej perspektywie czasowej oszczędzisz pieniądze w budżecie domowym.