Na co do teatru w marcu 2022?

Jaki repertuar przygotowały teatry na marzec? Zdecydowanie wyjątkowe! Sztuki ubawią Was do łez, wzruszą, a czasem nawet przerażą. Polecane spektakle znajdziecie na portalu ewejsciowki.pl

Nadejście marca oznacza jedno - kończy się zima. I chociaż miesiąc może być nieco deszczowy, to już widać pierwsze oznaki wiosny. Ta przyniesie coraz więcej słońca i łagodne temperatury, które wprowadzą nas w dobry nastrój i sprawią, że będziemy chcieli przeżywać coraz intensywniejsze emocje. Dlatego przywitajcie wiosnę kulturalnie i spędźcie wspaniały wieczór na spektaklu. Na co do teatru w marcu najlepiej się wybrać?Doskonałe spektakle obejrzycie w teatrach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i we Wrocławiu.WARSZAWA. Marcowy wieczór ociepli Wam niezwykle przyjemna komedia, "Lepiej już było..." w Teatrze Współczesnym z fenomenalną Martą Lipińską w roli głównej. Mamy też propozycje dla tych, którzy chcieliby przeżyć dreszczyk emocji. Szczególnie polecamy "Małżeństwo to Morderstwo", czyli przerażająco dobrą i tajemniczą komedię w Teatrze Capitol oraz niesłychanie oryginalny horror-komedię "Nie do powiedzenia" w teatrze Potem-o-tem.Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie TUTAJ WROCŁAW. "Kobieta i życie", spektakl grany we Wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Marii i Edmunda Wiercińskich odbędzie się dopiero w koniec miesiąca, bo 30 i 31 marca. Jednak dla takiej sztuki warto poczekać. Dramat o kobietach porusza, a jednocześnie daje poczucie siły.Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie TUTAJ KRAKÓW. Prawdziwy klasyk, wystawiany na całym świecie, czyli "Słoneczni chłopcy" obejrzycie w Teatrze KTO. Rewelacyjne poczucie humoru i wybitna gra aktorska - nie sposób nie pokochać tej tragikomedii. Równie docenianą sztukę - dramat o uzależnieniu od heroiny "Dzieci z dworca Zoo", możecie zobaczyć w Teatrze Barakah.Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie TUTAJ POZNAŃ. Nowy miesiąc to nowe doznania. Dzięki Teatrowi Wielkiemu im. Stanisława Moniuszki możecie przeżyć niesamowitą, pełną wrażeń przygodę. A do fantastycznego świata, skąpanego w hiszpańskim słońcu, przeniesie Was widowiskowy balet "Don Kichot".Repertuar teatrów w Poznaniu znajdziecie TUTAJ ŁÓDŹ. Macie ochotę zagłębić się w historię, która skłoni Was do przemyśleń nad kondycją dzisiejszego świata? Wyjątkowo współczesna i aktualna tematyka została poruszona w dynamicznej sztuce "Idiota", którą można zobaczyć w Teatrze Kamila Maćkowiaka.Repertuar teatrów w Łodzi znajdziecie TUTAJ