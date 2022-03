Krajowa turystyka na światowym poziomie!

Materiał partnera

Aktywny wypoczynek w parku rozrywki zarówno podczas weekendowych podróży, kilkudniowych wyjazdów rodzinnych, służbowych spotkań integracyjnych czy w końcu wycieczek klasowych stał się coraz bardziej popularny, nie wspominając o wakacyjnych celach!

Energetyczny magnez do aktywnej rozrywki w dobrej cenie!

Zapłać Bonem Turystycznym!

Energylandia jest największym tego typu obiektem w Polsce, który rokrocznie dodaje dla swoich Gości nowe atrakcje, wzbogacając możliwość i różnorodność zabawy na tym wielkim "placu zabaw" dla całych rodzin. Na powierzchni 43 hektarów znajduje się 106 atrakcji rozlokowanych w 6 strefach. Kupując JEDEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać ze wszystkich urządzeń i atrakcji bez limitu. Warto podkreślić, że kojarzona z rekordowymi roller coasterami Energylandia to także bajkowe królestwo dla maluszków od 2 roku życia. W sezonie 2022 czekać na nie będą aż 24 atrakcje, między innymi niewielkie karuzele, zjeżdżalnie, mini coastery, kolejki widokowe czy atrakcje wodne!W Energylandii ruszyła wielka przedsprzedaż biletów na sezon 2022 z możliwością ich wykorzystania do 24 czerwca br. Jeżeli planujecie rodzinny wyjazd z Waszymi bliskimi, warto się pospieszyć. Promocyjne bilety w formie elektronicznej dostępne są w cenach:• bilet normalny od 140 cm -• bilet ulgowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. -• bilet normalny 2-dniowy od 140 cm -• bilet ulgowy 2-dniowy do 140 cm/ senior od 65 r.ż. -Szczegóły promocji znajdziecie na stronie internetowej oraz umieszczonym tam regulaminie - kliknij TUTAJ Polski Bon Turystyczny jest jedną z form wsparcia rodzinnych wyjazdów. Pobudza on rodzimą branżę turystyczną oraz pozwala na zwiedzenie kawałka świata każdemu dziecku! Bon Turystyczny przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, a dostępny jest on w formie internetowej, w postaci 16-cyfrowego kodu, dzięki czemu zawsze ma się go pod ręką. Dla osób, które nie zdążyły aktywować świadczenia, przypominamy, że na wykorzystanie go jest czas! Warto jednak mądrze wykorzystać przyznane środki i skorzystać z obowiązującej promocji "Przedsprzedaży"! Nie przegapcie kolejnej okazji na świetną zabawę i wykorzystajcie Bon Turystyczny już teraz! Odwiedzając Energylandię dajcie się zaskoczyć niepowtarzalną atmosferą tego rodzinnego miejsca! Podarujcie sobie i bliskim niezapomniane chwile!