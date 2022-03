Przemysław Piotrowski najpopularniejszym autorem kryminałów

Łukasz Szewczyk

• Czytelnicy uznali, że Przemysław Piotrowski jest w Polsce popularniejszym pisarzem od Stephena Kinga, Remigiusza Mroza czy Wojciecha Chmielarza.

• W siódmej edycji prestiżowego plebiscytu Lubimyczytać.pl jego kryminał "Zaraza" został okrzyknięty książką roku 2021 w kategorii kryminał, sensacja/thriller.

Przemysław Piotrowski przyznaje, że ta nagroda jest dla niego ogromnym zaskoczeniem. W tym przypadku największe znaczenie ma jednak to, że o triumfie danej książki decydują czytelnicy. Popularność danego autora czy autorki schodzi więc na drugi plan, a liczy się treść powieści. Zwycięska "Zaraza" to czwarty tom jego znakomitej serii kryminalnej.- mówi agencji Newseria Lifestyle Przemysław Piotrowski.Czytelnicy uznali, że to właśnie jemu należy się zaszczytne, najwyższe miejsce na podium, tym samym zdeklasował on wielu popularnych pisarzy kryminałów. Jak przyznaje, konkurencja była niesamowita, więc sama nominacja do wąskiego grona Top 10 już była dla niego wielkim wyróżnieniem.- mówi Przemysław Piotrowski.Zdaniem autora kryminałów do historii o Igorze Brudnym czytelników przyciąga wielowymiarowość głównego bohatera. Bezkompromisowy i genialny w swoim fachu inspektor rozwiązuje sprawy kryminalne, które wydawałoby się, że są nie do rozwiązania. Nie bez znaczenia jest tutaj jego niezwykle bogata osobowość.- mówi pisarz.Do tej pory nakładem Wydawnictwa Czarna Owca ukazały się cztery tomy sagi o Igorze Brudnym: "Piętno", "Sfora", "Cherub" i "Zaraza". Przemysław Piotrowski zdradza, że pracuje nad kolejną częścią tej bestsellerowej serii kryminalnej.- mówi.Piąty tom zatytułowany "Bagno" ukaże się 29 czerwca. Przemysław Piotrowski jest także autorem thrillera historycznego "Kod Himmlera" (2015), "Droga do piekła" (2016), dwóch powieści z cyklu "Radykalni": "Terror" (2017) i "Rebelia" (2018) oraz thrillera psychologicznego "Matnia" (2021). Wszystkie jego książki sprzedały się w liczbie 150 tys. sztukPlebiscyt Lubimyczytać.pl to jeden z najważniejszych konkursów w branży wydawniczej. W tegorocznej, siódmej edycji internauci głosowali na książki roku w 15 kategoriach. Były nominowane 145 tytuły z 60 wydawnictw, napisane przez 60 autorów polskich i 97 zagranicznych. Wśród najpopularniejszych pisarzy, którzy otrzymali najwyższe oceny książek od internautów w poprzednich latach, są m.in.: Natalia de Barbaro, Jakub Żulczyk, Kazuo Ishiguro, Stephen King, Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Magdalena Grzebałkowska, Haruki Murakami, Barack Obama, Magda Łucyan, David Attenborough i J.K. Rowling.