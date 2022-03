Katarzyna Figura kończy 60 lat. Jesienią 2022 nowy film "Chrzciny" (wideo_

Łukasz Szewczyk

• Jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru, Katarzyna Figura kończy dziś 60 lat.

• Aktorka ma na swoim koncie m.in. Złote Lwy za role w filmach "Ajlawju" i "Ubu król", Polską Nagrodą Filmową ORŁY za główną rolę kobiecą w filmie "Żurek"

• Najnowsza produkcja z udziałem Katarzyny Figury "Chrzciny" trafi do kin 18 listopada.

Katarzyna Figura w filmie "Chrzciny" / Fot. Iwona Dziuk

Plakat filmu "Chrzciny"

Aktorka urodziła się 22 marca 1962 roku, jest absolwentką warszawskiej PWST. Na ekranie zadebiutowała jako nastolatka w filmie "Zginął pies". Zagrała w filmach m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Roberta Altmana, Romana Polańskiego, Juliusza Machulskiego, Piotra Szulkina, Radosława Piwowarskiego, Marka Koterskiego, Ryszarda Brylskiego, Jerzego Stuhra, Janusza Zaorskiego i Filipa Bajona. W latach 1984-1989 była aktorką Teatru Współczesnego, 2006-2009 i 2013-2016 Teatru Polonia oraz 2006-2013 Teatru Dramatycznego w Warszawie. Od 2013 roku jest w zespole Teatru Wybrzeże w Gdańsku.Została uhonorowana za role filmowe i teatralne m.in. Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za role w filmach "Ajlawju" Marka Koterskiego i "Ubu król" Piotra Szulkina, Polską Nagrodą Filmową Orły za główną rolę kobiecą w filmie "Żurek" Ryszarda Brylskiego, Grand Prix 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej za rolę tytułową w tragedii "Fedra" Jeana Racine'a w Teatrze Wybrzeże.Najnowszy film z udziałem aktorki "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skoczenia trafi do kin 18 listopada. Bohaterka grana przez Katarzynę Figurę - Marianna postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka - do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Aby do tego doprowadzić, jest gotowa na wszystko...- mówiła w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Wprost" po przyznaniu tytułu Człowieka 30-lecia w kategorii kultura.