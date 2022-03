Kto wygrywa na bukmacherskim sponsoringu?

Materiał partnera

Reklama zakładów bukmacherskich posiada w Polsce ograniczenia, które nakłada ustawa w skrócie nazywana "hazardową". To między innymi dlatego bukmacherzy poszukują sprytnych form marketingowych. Jak więc bukmacherzy mogą trafić ze swoją ofertą do szerokiego grona odbiorców?

Sytuacja win-win

Bukmacherski sponsoring polskich drużyn

Ambasadorzy marki

STS / Fot. materiały prasowe

Jedną z bardziej oczywistych odpowiedzi jest sponsoring sportowy. I może nie jest to nowatorskie rozwiązanie, ale wciąż bardzo skuteczne. Jako sponsor, bukmacher może umieścić swoje logo na bandach reklamowych podczas meczów, na rozmaitych materiałach promocyjnych, odzieży sportowej. Bukmacherzy, legalnie działający w Polsce , często tworzą całe akcje marketingowe, dodając specjalną ofertą bonusową i całą oprawę marketingową. Wszystko to ma wpłynąć na podniesienie wiarygodności i zaufania potencjalnych klientów ale też zbudować pozytywny wizerunek brandu. Sponsorowana drużyna otrzymuje natomiast stałe źródło przychodów.Niewątpliwie najciekawszy kawałek tortu przypadł STS - bukmacherowi, który może poszczycić się tytułem oficjalnego sponsora reprezentacji Polski w piłce nożnej. Trudno więc o lepszą promocję marki. STS swoim patronatem obejmuje też wiele klubów piłkarskich z Ekstraklasy, w tym: Lecha Poznań czy Cracovii. Bukmacher koncentruje się przede wszystkim na piłce nożnej lecz nie unika sponsoringu także innych sportów, wpierając m.in. Polską Ligę Siatkówki. Inne firmy bukmacherskie starają się zagospodarować pozostałą część rynku, dlatego wielu z nich angażuje się w sponsoring w różnych dyscyplinach sportu od koszykówki po coraz popularniejsze esporty.Podobnie ma się sytuacja z budowaniem wizerunku przy pomocy ambasadorów marki Bukmacherzy w swoich działaniach marketingowych sięgają coraz chętniej także po te formę promocji. Do grona ambasadorów brandów bukmacherskich należą znani sportowcy jak: Peter Schmeichel i Martin Schmitt dla STS, Jerzy Dudek i Jan Błachowicz dla Superbet czy Marcin Gortat dla eWinner.