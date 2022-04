Na co do teatru w kwietniu 2022?

eWejściówki.pl

W tym roku kwiecień jest wyjątkowy. Dlaczego? Bo w teatrach znajdziecie niezwykłe sztuki, które zachwycają nie tylko fabułą, ale też grą aktorską, scenografią i kostiumami. Polecane spektakle znajdziecie na portalu ewejsciowki.pl

Czy istnieje przepis na idealny wieczór? Oczywiście, że tak. Wystarczy znaleźć wolny dzień, zabrać ze sobą bliską osobę i wybrać się na spektakl do teatru. A że w kwietniu repertuar instytucji jest wyjątkowo bogaty, nie trzeba się martwić, że nie znajdziecie czegoś dla siebie.A na co do teatru w kwietniu najlepiej się wybrać?Doskonałe spektakle obejrzycie w teatrach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i we Wrocławiu.WARSZAWA. Od pierwszych minut spektaklu rozśmieszy Was genialna komedia Aleksandra Fredry "Mąż i żona" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana. Zobaczycie tam damsko-męski świat, w którym w każdych możliwych konfiguracjach zdradzają się mąż, żona, kochanka i pokojówka. Mamy też propozycję dla miłośników muzyki, wspaniałych kostiumów i scenografii. Bo "ŻÓŁTA DAMA - LEGENDA MUZYCZNA", czyli muzyczna opowieść o miłości w Mazowieckim Teatrze Muzycznym to wyjątkowe widowisko, dzięki któremu przeżyjecie bajkową przygodę. A jeśli macie ochotę na dramat, na którym można się też pośmiać (przez łzy), śmiało możecie postawić na "Wstyd" w Teatrze Współczesnym.Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie TUTAJ WROCŁAW. Macie ochotę na komedię pełną humoru i zabawnych dialogów? Znajdziecie ją w Teatrze Polskim we Wrocławiu na spektaklu "Francuska niespodzianka". Ale jest też coś dla miłośników dramatów. "W co wierzą Polacy" to historia o wierze w cuda, którą obejrzycie we Wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Marii i Edmunda Wiercińskich. Jeśli jednak macie ochotę na klimatyczny koncert, doskonałych występów posłuchacie w Vertigo Jazz Club & Restaurant.Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie TUTAJ KRAKÓW. Niezwykła, zaczarowana opowieść "Balladyna" to klasyk, który zachwyca od lat. Magiczny dramat Juliusza Słowackiego można teraz zobaczyć na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nieco bardziej współczesny, choć równie ciekawy dramat można podziwiać w Scenie Supernova. Spektakl "Maraton w Nowym Jorku - Nowa odsłona" to nie tylko genialna historia, ale dodatkowo pokaz niezwykłej sprawności fizycznej aktorów. Jeśli jednak szukacie komedii, która rozśmieszy Was do łez wybierzcie się na "Zabawę" Sławomira Mrożka w Teatrze KTO.Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie TUTAJ POZNAŃ. Doskonałą i emocjonującą sztukę - tragikomedię o genialnym muzyku i opowieść o popkulturze "Elvis" można zobaczyć w Teatrze Nowym. To ponad 3-godzinna, wspaniała zabawa, która mija w oka mgnieniu. Natomiast w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu czeka na Was efektowny i inspirujący hit muzyki klasycznej, czyli wykonanie koncertowe "CARMINA BURANA".Repertuar teatrów w Poznaniu znajdziecie TUTAJ ŁÓDŹ. Spektakl "Powinniśmy być... Impresja na kilka czasowników" w Teatrze Chorea porusza i zachwyca. To intymny pokaz taneczny, którego choreografia niesie mocny i emocjonalny przekaz. W Łodzi możecie wybrać się też na niezwykle aktualną tragikomedię "ZOMBI" o uchodźstwie i postawach Europejczyków wobec tego zjawiska. Spektakl można zobaczyć w Teatrze Kamila Maćkowiaka.Repertuar teatrów w Łodzi znajdziecie TUTAJ