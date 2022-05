Majówkowa promocja w Energylandii!

Materiał partnera

Plany na wydłużoną majówkę? Pełne uśmiechu, radości, zabawy i odpoczynku! Jest jedno miejsce w Polsce, które łączy to wszystko, a dodatkowo z okazji majówki obniża ceny biletów wstępu! Największy rodzinny Park Rozrywki w Polsce kolejny raz przygotował dla swoich Gości specjalną promocję, obok której nie da się przejść obojętnie! Sprawdź szczegóły poniżej i spędź niezapomniane chwile w Energylandii!

Zabawa dla każdego w specjalnej cenie!

Majowa obniżka cen!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Wczasobilet w niezmiennej cenie!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Energylandia to niesamowite miejsce odpowiednie dla całych rodzin, jak i grup znajomych. Łączy ze sobą ekstremalne wrażenia dla najbardziej wymagających, gry i zabawy odpowiednie dla wszystkich, a nawet dzieci już od drugiego roku życia! Dzięki temu każdy Gość znajdzie tu miejsce odpowiednie dla siebie, nawet taki, który Energylandię odwiedził już nie raz! Na 43 hektarowym terenie cały czas coś zaskakuje, a ciągłe rozbudowy, planowane również na rok 2022 sprawiają, że to miejsce nigdy się nie nudzi! Znajdziecie tu aż 106 różnych atrakcji, w 6 niesamowitych Strefach zabawy, liczne punkty gastronomiczne, a przede wszystkim mnóstwo pozytywnych emocji, których nie zapomni żaden Gość przez długi czas! Teraz,przygotowanej z myślą o słonecznych, ciepłych dniach, które nadchodzą wraz z tym miesiącem!Specjalna majówkowa promocja potrwa od 4 do 15 maja. To właśnie w tym czasie możecie nabyć bilety w cenie niższej, aż do - 20 zł! Promocja ta dotyczy biletów elektronicznych, dzięki czemu unikniecie czekania w kolejach, a z obniżonej ceny skorzystać może każdy, bez względu na odległość! Bilety nabyte podczas promocji wykorzystać można aż do 30.10, z wyłączeniem wakacji, przez co każdy znajdzie odpowiedni dla siebie moment na energiczne uniesienia! Ceny biletów w czasie trwania promocji wynosić będą:, zamiast 159 zł, zamiast 109 zł.W ramach biletu w niższej cenie niezmiennie otrzymujecie dostęp do wszystkich atrakcji Parku Rozrywki, jak i Parku Wodnego, zgodnie z kalendarzem otwarcia, a wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie promocji -Park Rozrywki Energylandia w Zatorze przygotował również specjalną ofertę wczasobiletów, o których przeczytać możecie. Jest to ideale wyjście dla wszystkich planujących wyjazdy w okresie wakacyjnym! Wczasobilet to bilet elektroniczny, z wydłużonym czasem realizacji. Nabyć możecie go już teraz, w gwarantowanej cenie 159 zł. za bilet normalny i 109 zł za bilet ulgowy. Bilety te wykorzystać można w dowolnym momencie sezonu, do 30.10.2022, łącznie z miesiącami wakacyjnymi! To jedyna taka okazja na zapewnienie sobie niespotykanych przeżyć w wakacje!Jak wyjazdy, to tylko niezapomniane, a jak niezapomniane, to tylko do Energylandii! Park roller coasterów nr 1 w Europie to niesamowite miejsce zabawy dla całej rodziny. Kup bilety już dziś i zyskaj gwarancję niezapomnianej zabawy i niesamowitych wspomnień w wyjątkowej cenie!