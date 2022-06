Na co do teatru w czerwcu 2022?

eWejściówki.pl

Wiosenna atmosfera sprzyja poznawaniu i odkrywaniu nowości. Dodatkowo wieczór w teatrze to fantastyczny sposób na zanurzenie się w wiosennej atmosferze. To też doskonały czas, aby odnaleźć nowe miejsca i zobaczyć wspaniałe spektakle.

W czerwcu, w miastach organizowanych jest mnóstwo atrakcji. Sprzyja temu piękna pogoda, rodząca się do życia przyroda i dobry nastrój. Dlatego jeśli szukacie pomysłu jak przyjemnie spędzić wolny czas, znakomite spektakle znajdziecie na portalu ewejsciowki.pl .A na co do teatru w czerwcu najlepiej się wybrać? Doskonałe przedstawienia obejrzycie w teatrach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i we Wrocławiu.WARSZAWA. W czerwcu warszawskie teatry mają dla miłośników sztuki wyjątkowe propozycje. Jeśli lubicie życiowe dramaty wybierzcie się na kultowy spektakl, na podstawie którego powstał kultowy film "Teściowie". Jeśli jednak wolelibyście zobaczyć przezabawną komedię, polecamy zobaczyć "Testament Dziadersa" w Teatrze Rampa. Ale to nie wszystko! Bo w Warszawie w czerwcu odbędą się długo wyczekiwane premiery. Już na początku miesiąca w STUDIO teatrgaleria będziecie mogli obejrzeć spektakl "Plath" inspirowany książką "Szklany klosz" Sylvii Plath i biografią autorki. Co więcej, na scenie Teatru Ateneum będzie można zobaczyć znany z filmu o tym samym tytule "Dzień świra" autorstwa Marka Koterskiego.Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie TUTAJ KRAKÓW. Od pierwszych minut zachwyci Was "Krakowska lekkość bytu" w Teatrze Ludowym. To spektakl muzyczny, dzięki któremu przeniesiecie się do podziemnego Krakowa. Jednak pozytywnie nastrajających sztuk w czerwcu jest znacznie więcej. Doskonałą komedię "Hamlet po czesku" znajdziecie w Teatrze Bakałarz. Podczas spektaklu spodziewajcie się genialnych kostiumów historycznych i absurdalnego humoru. Natomiast w Teatrze Przypadków Feralnych możecie wsłuchać się w zjawiskowy koncert "NICK CAVE. Ballady kochanków i morderców, podczas którego usłyszycie nowe aranżacje utworów takich jak "Red Right Hand" i "Millhaven".Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie TUTAJ WROCŁAW. We Wrocławiu jak zawsze możecie liczyć na wspaniałe wydarzenia w Vertigo Jazz Club. W czerwcu odbędą się niesamowite koncerty, m.in. "Lady Gaga & Tony Benett - inspiracje 'Cheek to cheek'", "Lana Del Rey Music By Anja Sei" lub "History Of Jazz Music Lindy hop", a także komediowe spektakle improwizowane, np. "Nie ufaj nikomu" oraz "Kierowca kończy kurs w pobliżu - rozmowy z taxi". A jeśli mielibyście ochotę wybrać się na klasyczne komedie, zajrzyjcie do Teatru Polskiego. Tam obejrzycie znakomite sztuki, m.in. "Okno na parlament" lub "Filadelfijskę opowieść".Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie TUTAJ POZNAŃ. Macie ochotę wybrać się na spektakularne widowisko? Koniecznie odwiedźcie Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki. Znajdziecie tam zapierający dech w piersiach balet, pt. "Troja(n)". Wspaniałej muzyki będziecie mogli też posłuchać na premierze "Alberta Herringa", komediowej operze Benjamina Brtittena. A jeśli wolelibyście zobaczyć przejmujący dramat wybierzcie się do Teatru Nowego. Obejrzycie tam niesamowite spektakle, m.in. "Alte hajm/stary dom" lub dramat psychologiczny pt. "Matka".Repertuar teatrów w Poznaniu znajdziecie TUTAJ ŁÓDŹ. Jeśli szukacie rozrywki w Łodzi, sprawdźcie repertuar Teatru Kamila Maćkowiaka. Znajdziecie tam m.in. komedię o relacjach damsko-męskich, pt. "Cudowna terapia", "Zombi" - tragikomedię poruszającą kwestie społeczno-kulturowe lub kultowy dramat pt. "Śmierć i dziewczyna". Kolejne spektakle, które warto zobaczyć w czerwcu to przezabawna komedia "Złodziej" lub wzruszający dramat "Wszyscy jesteśmy dziwni" w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka. W tym miesiącu miłośnicy komedii mają też szansę obejrzeć spektakl warszawskiego Teatru Spektaklove "Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus".Repertuar teatrów w Łodzi znajdziecie TUTAJ