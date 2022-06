Dzień premier w Energylandii! We wtorek wielkie otwarcie nowej części Water Parku i koło młyńskiego Wonder Wheel! 17 NOWOŚCI!

Materiał partnera

Nikomu już nie trzeba mówić, że Park Rozrywki w Zatorze nigdy nie osiada na laurach i ciągle rozwija się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Gości. Dzięki właśnie takiemu nastawieniu, w roku 2022 będziemy świadkami kilku niesamowitych premier, a dwie z nich nastąpi już 28 czerwca 2022 roku! Sami zobaczcie co na Was czeka już w najbliższy wtorek w największym, rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce!

Zabawa na okrągło!

Zaginamy czasoprzestrzeń!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

53 metry wysokości

240 pasażerów

30 klimatyzowanych gondol, po 8 osób

Bamboo Bay poszerza największy w Polsce odkryty aquapark!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Choć Energylandia od 2014 roku jest synonimem dobrej zabawy, to teraz powiedzenie "zabawa na okrągło" nabiera tu nowego znaczenia! Wszystko to za sprawą najnowszej premiery Parku w Zatorze, podczas której królem będzie... koło! Dokładniej, Wonder Wheel, czyli jedyne w swoim rodzaju młyńskie koło, znajdujące w Strefie Smoczy Gród! Jest to kolejna, flagowa atrakcja tej Strefy, mogąca zawrócić w głowie całym rodzinom, grupom znajomych, a nawet zakochanym parom! Drugą premierą tego samego dnia będzie nowa, czwarta już, część Water Parku zatytułowana Bomboo Bay! Zobacz z czym wiąże się najbardziej okrągła premiera tego sezonu oraz upragniona latem wodna nowość! Łącznie to aż 17 atrakcji!Producentem niesamowitego Wonder Wheel jest holenderskie przedsiębiorstwo Dutch Wheel, lider w produkcji tego typu atrakcji, dzięki czemu mamy pewność, że jest stworzona na najwyższym, światowym poziomie! I na ten najwyższy światowy poziom Wonder Wheel zabierze wszystkich swoich Gości Energylandii już w najbliższy wtorek - 28 czerwca! Jedno z największych kół młyńskich w Polsce, mierzące, zabrać może jednorazowo aż, podzielonych na. Dzięki zamkniętej formie gondol, każda z nich może zabrać nawet najmłodszych Gości w niezwykłą podróż ponad wszystkie atrakcje Parku, przynosząc tym samym zapierający dech w piersiach widok! Lokalizacja młyńskiego koła nie jest przypadkowa, bowiem to właśnie z tego miejsca można zobaczyć panoramę niemal całego Parku, każdej Strefy Zabawy! Nie umknie także Waszym oczom niespotykany widok sąsiadującej najwyższej na świecie hybrydowej kolejki górskiej - Zadry lub budującej się najnowszej strefy Sweet Valley na tle Beskidów! Każdy z Gości na pewno zdąży nacieszyć swoje oczy tym widokiem, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a nawet... wyznać miłość w niecodziennej scenerii, gdyż gondole poruszające się przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, osiągają delikatną prędkość około 1,5 m/s, czyli około 5,4 km/h! To jedyna tego typu atrakcja w całym Parku, która bez osiągania zawrotnych prędkości zawróci w głowie każdemu śmiałkowi, chcącemu wznieść się ponad Zator!Spektakularny widok na i z koła młyńskiego Wonder Wheel nie może przyćmić drugiej premiery, która także będzie miała miejsce tego dnia, a mianowicie nowej, czwartej części Water Parku. Bamboo Bay, o o nim mowa to miejsce, które wzbogaci Park Rozrywki Energylandia o kolejne 16 zjeżdżalni i blisko 1200 m2 powierzchni. Kompleks zjeżdżalni wodnych to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na tego typu atrakcje wśród odwiedzających Park Gości z Polski i zza granicy. A że wakacje zbliżają się wielkimi krokami, w tak upalne dni zabawa na tego typu atrakcjach wydaje się wręcz wskazana. W odróżnieniu od kompleksy Tropical Fun, tutaj ślizgać będziemy się bez pontonów, lecz wyłącznie w strojach kąpielowych. Zakręcona RUBA, TIRIKI, PLUM czy OASIS to królowe tej strefy, a wszystkie zobaczycie w lustrzanym odbiciu.Od tego momentu panorama Parku zmieni się nieodwracalnie, dając swoim Gościom jeszcze większy wachlarz widoków i emocji! Sam sprawdź jak wiele zaoferować może białe koło młyńskie i wodna część Bamboo Bay w Energylandii! Wejdź w jedną z 30 gondol i wznieś się ponad chmury lub zjedź jedną z szesnastu zjeżdżalni wodnych! To wszystko w Parku Roller Coasterów nr 1 w Europie - Energylandii! Już wkrótce czekajcie na kolejną nowość Sweet Valley - siódmą strefy Parku!