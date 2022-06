Za nami wielkie otwarcie wakacyjnej strefy wodnej BAMBOO BAY i koła młyńskiego Wonder Wheel w Energylandii! Razem to aż 17 NOWOŚCI!

Materiał partnera

Dziś w Energylandii, czyli największym, rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce odbyła się premiera nowych atrakcji dla małych dzieci, młodzieży, ale i dla dorosłych! Mowa o wodnej strefie Bamboo Bay, w skład której wchodzi 16 zjeżdżalni wodnych, a także zupełna nowość - atrakcja, jakiej jeszcze w Energylandii nie było, koło młyńskie Wonder Wheel.

Znaleźliśmy najwyższy punkt widokowy!

53 metry wysokości atrakcja

180 dorosłych pasażerów

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Bamboo Bay poszerza największy w Polsce odkryty aquapark!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

123 atrakcje w jednym miejscu!

Miejsce, w którym możemy zrobić zdjęcia niemal całemu Parkowi Rozrywki czy podziwiać jeżdżących na roller coasterach turystów. Między innymi takie udogodnienia daje koło młyńskie Wonder Wheel, którego premierowe przejażdżki zaliczyli dziś Goście Energylandii. Jedyne w swoim rodzaju młyńskie koło, znajdujące w Strefie Smoczy Gród to największa tego typu stacjonarna konstrukcja w Polsce. To model dedykowany do parku rozrywki. W zaprojektowanym białym okręgu składającym się z 15 szprych zauważymy aż 30 zamykanych gondoli, w których czujemy się bardzo bezpiecznie, a widok zapiera dech w piersiach. Mierząca, zabrać może jednorazowo aż. Gondole poruszające się przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, osiągają delikatną prędkość około 1,5 m/s, czyli około 5,4 km/h! To jedyna tego typu atrakcja w całym Parku, która bez osiągania zawrotnych prędkości zawróci w głowie każdemu chcącemu wznieść nad ziemie i nieco pobujać w obłokach!Zdecydowana większość z nas spragniona jest słońca, wysokim temperatur i... atrakcji wodnych! Wychodząc naprzeciw temu Energylandia dziś odsłoniła nowy kompleks zjeżdżalni wodnych, który poszerza największy w Polsce odkryty aquapark. Water Park, który wchodzi w skład Parku Rozrywki Energylandia zyskał 16 zjeżdżalni, które podzielona są na te niewielkie, delikatne wodne ślizgi dla dzieci, jak i mocno zakręcone, które sprawiają dziecięcą radość z jazdy. Tiriki, Ruba, Plum, Oasis i Papalia - takie nazwy zyskały zjeżdżalnie nowej strefy Bamboo Bay, której teren mierzy blisko 1 hektar powierzchni. Wiemy, że w te wakacje zabawa na tego typu atrakcjach będzie wręcz wskazana. Warto pamiętać, że tuż obok czekają także zjeżdżalnie kompleksu Tropical Fun, w których poślizgać się można na pontonach. A jeśli wolicie po prostu popływać to możecie zanurzyć się w jednym z pięciu basenów, wśród których dwa brodziki dedykowane są maluchom.Energylandia to jeden z największych parków rozrywki zarówno w całej Europie i zdecydowany numer jeden pod kątem ilości roller coasterów (znajdziemy ich tutaj aż 18)! To niebywałe osiągnięcie to nie koniec ambitnych planów właścicieli tego centrum rozrywki. Dzięki dzisiejszym premierom Park może pochwalić się aż 123 atrakcjami, w tym 25 dedykowanymi dzieciom od 2 roku życia. Co więcej największy w Polsce odkryty park wodny, czyli Water Park jest tutaj w cenie biletu wstępu. Tam znajdziemy 7000 leżaków, piaszczystą plażę, 5 basenów i 36 zjeżdżalni wodnych.