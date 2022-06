Spotify ujawnia przeboje tego lata

Łukasz Szewczyk

Jakie piosenki podbiją tegoroczne lato? W oparciu o liczby streamów, aktualne trendy i przewidywania, redaktorzy Spotify umieścili na liście takie utwory jak "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Tribbsa i Kubańczyka,"As It Was" Harry'ego Stylesa oraz "Ostatnia nadzieja" sanah i Dawida Podsiadło. Na liście znalazł się także utwór "Running Up That Hill (A Deal With God)" Kate Bush, który stał się viralowym hitem i dzięki finałowemu sezonowi serialu "Stranger Things" przeżywa swoją drugą młodość. Spotify zebrał utwory na lato w swojej playliście Hity Lata 2022 , którą można znaleźć w zakładce Lato w aplikacji Spotify.Ale muzyczne lato nie kończy się tylko na tym. Dla wielu słuchaczy lato to przede wszystkim festiwale muzyczne, a żeby wprowadzić jeszcze więcej letniej atmosfery, Spotify nawiązało współpracę z Open'er Festival, by dzięki oficjalnej playliście festiwalowej fani mogli odkryć muzykę gwiazd tego wydarzenia.• Tribbs, Kubańczyk - Ostatni raz zatańczysz ze mną• Harry Styles - As It Was• sanah, Dawid Podsiadło - ostatnia nadzieja• Mr. Polska, Abel de Jong - Złote Tarasy• Męskie Granie Orkiestra 2022, Bedoes, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni - Jest Tylko Teraz• Smolasty, 730 Huncho - Pijemy za lepszy czas• bryska, Skytech - mam kogoś lepszego - Skytech Remix• White 2115 - RiRi• Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)• James Hype, Miggy Dela Rosa - Ferrari• Oki - Jakie To Uczucie?• Måneskin - SUPERMODEL• Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam• 2115, Bedoes, White 2115, @atutowy, Abel de Jong - BEDOESIARA• Dawid Podsiadło - POST• Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? (feat. MNEK)• Dawid, Artysta, Vłodarski - KOCIMIĘTKA• Lizzo - About Damn Time• Alberto, Josef Bratan - La Manga• Öwnboss, Sevek - Move Your Body• Lizzo - About Damn Time• Rex Orange County - AMAZING• Harry Styles - As it Was• Latto - Big Energy• Kendrick Lamar, Blxst, Amanda Reifer - Die Hard• James Hype, Miggy Dela Rosa - Ferrari• Jack Harlow - First Class• Hitkidd, GloRilla - F.N.F (Let's Go)• Post Malone, Doja Cat - I Like You (A Happier Song)• Burna Boy - Last Last• Tove Lo - No One Dies From Love• Bad Bunny (feat. Bomba Estéreo) - Ojitos Lindos• Calvin Harris (with Dua Lipa, Young Thug) - Potion• KAROL G - PROVENZA• Cole Swindell - She Had Me At Heads Carolina• Zach Bryan - Something in the Orange• Nicky Youre, dazy - Sunroof• Måneskin - SUPERMODEL• Dijon - The Dress• Future (feat. Drake, Tems) - WAIT FOR U