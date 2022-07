Na co do teatru w lipcu 2022?

eWejściówki.pl

Lato oznacza jedno - nadchodzą gorące spektakle! A wyjście do teatru to fantastyczny pomysł na spędzenie upalnego, letniego wieczoru. Zanurz się w przedstawieniach na żywo i zobacz najgorętsze tytuły tego lata!

W lipcu, w miastach organizowanych jest mnóstwo atrakcji. Jednak jeśli chcielibyście ochłonąć i odpocząć od zgiełku i skwaru, znakomite spektakle znajdziecie na portalu ewejsciowki.pl . A na co do teatru w lipcu najlepiej się wybrać? Doskonałe sztuki obejrzycie w teatrach w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.WARSZAWA. Tego lata w Warszawie znajdziecie wyjątkowe spektakle, które zabiorą Was w podróż przez niesamowite historie. Zdecydowanie tempa nie zwalnia Och-Teatr, w którym zobaczycie kultowe komedie takie jak "Ożenek", "Mayday", "Słoneczni chłopcy" i "Big Bang". Jeśli będziecie w centrum Warszawy, nie zapomnijcie też o Teatrze 6. piętro, w którym zachwycą Was komediowe spektakle, takie jak "Miłość w Saybrook", "Zagraj to jeszcze raz, Sam" i "Piękna Lucynda". A może macie ochotę na poruszający dramat? Wybierzcie się do Teatru Polonia. W lipcu grają tam m.in. "Siedem sekund wieczności", "Policja. Noc zatracenia", "Zapiski z wygnania", "Aleja Zasłużonych" i "Kto się boi Virginii Woolf?". Naprawdę wakacyjny klimat poczujecie też podczas Festiwalu Letni P-O-T teatru Potem-o-Tem. Wydarzenie daje możliwość wykupienia karnetów na 3 lub 5 wspaniałych spektakli, a przy okazji otrzymacie też bon na darmowe piwko.Repertuar teatrów w Warszawie znajdziecie TUTAJ KRAKÓW. Wyszło słońce, a to oznacza, że nadszedł letni sezon teatralny w Krakowie. Jeśli mieszkacie w mieście smoka lub spędzacie tam wakacje, koniecznie zajrzyjcie do Teatru Juliusza Słowackiego. Grają tam genialne dramaty, m.in. "Debil", "Znachor", "Pani Bovary. Możliwa historia." oraz przezabawną komedię "Spóźnione odwiedziny". Jeszcze więcej komedii znajdziecie w Teatrze Praska 52. Sprawdźcie tytuły takie jak "Pocieszne wykwintnisie", "Napis" i "Perypetie Arlekina. Bajka dell'arte". Humorystyczne sztuki grane w lipcu to też "Pojebajki" w Teatrze Współczesnym, "Postrzał" w teatrze sztuka na wynos lub improwizacja "THE BEST OF GRUPA LUDZI!" teatru improwizacji Grupa Ludzi. W Krakowie znajdą się też atrakcje dla miłośników muzycznych doświadczeń. Muzyczne wydarzenia to m.in. spektakl "Godzinki, czyli od świtu do zmierzchu" Teatru Mumerus, "NICK CAVE. Ballady kochanków i morderców" w Teatrze Przypadków Feralnych lub "Lata 20, lata 30" w Teatrze Cabaret.Repertuar teatrów w Krakowie znajdziecie TUTAJ WROCŁAW. Gorące, letnie wydarzenia jak co roku znajdziecie w klimatycznym Vertigo Jazz Club & Restaurant. Prawie codziennie odbywają się tam koncerty lub improwizacje. Muzyczną przyjemność sprawi Wam obecność na m.in. "Route 66 & Adeama Walkowiak - Closeup In Swing", "Bossa Nova Summer Jazz", "CABARET, MUSICAL & BURLESQUE SHOW", "Gentelmen's Jazz Trio on the Road 2022" lub "Alicia Keys Music by Ola Turoń". Możecie też spędzić wieczór pełen humoru, oglądając przezabawne improwizacje słynnej grupy IMPROKRACJA. A są to "IMPROKRACJA - Pierze Twoje brudy", "IMPROKRACJA - Krótkie formy", "IMPROKRACJA - Rzućmy wszystko i chodźmy się całować", oraz "IMPROKRACJA - Mielno all inclusive, czyli Polacy na wakacjach". Za to jeśli chcielibyście obejrzeć doskonały, kultowy spektakl komediowy, zobaczcie "Mayday Bigamistka" we Wrocławskim Teatrze Komedia.Repertuar teatrów we Wrocławiu znajdziecie TUTAJ