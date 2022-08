Najlepsze filmy 2022 roku - gdzie je obejrzeć?

Redakcja

Chyba każdy z nas uwielbia filmy i seriale, które pozwalają nam na odprężenie się i śledzenie losów ulubionych bohaterów. Co roku liczyć możemy na ciekawe premiery, kontynuacje serii czy interesujące nowości. Nie inaczej jest w roku 2022, który obfity jest w ciekawe produkcje z całego świata.

Najciekawsze produkcje bieżącego roku

Gwiazdy, plotki i show-biznes

Rok 2022 w połowie za nami i powoli możemy rozpocząć podsumowania najciekawszych premier, które miały miejsce, lub które dopiero zadebiutują w kinach czy bibliotekach serwisów streamingowych. Już teraz można powiedzieć, że obecny rok obfituje w ciekawe tytuły, wśród których warto wymienić produkcje takie jak: Predator: Prey, Purpurowe serca , Buzz Astral, Za duży na bajki, Elvis, Spider-Man: Bez drogi do domu, Dom Gucci, Top Gun: Maverick, Thor: Miłość i grom, Jurassic World: Dominion, Czarny telefon, Hazardzista, Perswazje, Każdy wie lepiej, Teściowie, Morderstwo w Orient Expressie, Venom 2: Carnage, Pogromcy duchów. Dziedzictwo czy Cruella. Jednym z najchętniej oglądanych w pierwszej połowie roku filmów był najnowszy Batman, który obecnie dostępny jest za pośrednictwem serwisu HBO Max. Warto przypomnieć, że brawurowo w rolę człowieka nietoperza wcielił się Robert Pattinson , który nadał tej postaci nieco więcej mroku. Wszystkie wymienione wyżej produkcje znaleźć można na łamach rozrywkowego serwisu Spokeo.pl, który sporo uwagi poświęca właśnie filmowym nowościom i zbliżającym się produkcjom. Coś dla siebie na jego łamach znajdą jednak także miłośnicy plotek, informacji biograficznych czy różnorodnych rankingów.Na łamach serwisu bez trudu odnajdziemy rankingi i filmografie, które pozwolą nam na szybkie znalezienie zarówno interesujących nas produkcji, jak i podobnych filmów i seriali. Obszerny dział poświęcony został gwiazdom i plotkom. Na jego łamach znajdziemy między innymi biograficzne notki, informacje o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów czy najciekawsze plotki z show-biznesu. Coś dla siebie znajdą tam również miłośnicy najnowszych technologii i gadżetów, którym serwis poświęca osobną zakładkę. Nie może też zabraknąć najciekawszych gier, które przyciągają coraz większe grono miłośników wirtualnej rozrywki. Wszystko to sprawia, że serwis jest wyjątkowo wszechstronny i ciekawy dla użytkownika, o czym warto przekonać się na własną rękę.Artykuł powstał we współpracy z serwisem https://spokeo.pl