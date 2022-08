Z okazji Światowego Dnia Roller Coastera Energylandia rusza z akcją "Wydłużamy wakacje" - bilety tańsze aż o 20 zł!

Materiał partnera

Mówi się, że sierpień jest jak niedziela wśród weekendów - niby wolne, ale już czuć oddech szkolnych ław i końca urlopu. Energylandia po raz kolejny stawia temu czoła i wydłuża wakacje aż o 2 miesiące, dając możliwość niesamowitej zabawy w jeszcze niższej cenie! Jak to możliwe? Z okazji Światowego Dnia Roller Coastera, Energylandia przygotowała specjalną akcję "Wydłużamy wakacje". Sprawdź szczegóły i ciesz się niesamowitą zabawą w promocyjnej cenie, w największym, rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce!

Światowy Dzień Roller Coastera!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Aż do -40 zł we wrześniu i październiku za bilety dwudniowe!

Największa ilość atrakcji w jeszcze niższej cenie!

Planujesz odwiedzić Energylandię jeszcze w wakacje? Właśnie 16 sierpnia przypadł dzień, który rozwiał wszystkie wątpliwości, gdyż w Energylandii obchodzone było kolejne, huczne święto! Światowy Dzień Roller Coastera to swojego rodzaju kolejne urodziny tego miejsca, gdyż tych niesamowitych instalacji jest aż 18 na terenie 70 hektarów, co czyni Energylandię Parkiem roller coasterów nr 1 w Europie! Temu dniu towarzyszyła nie tylko zabawa, okrzyki radości i śmiechy, ale także niesamowity dreszczyk emocji wywołany przez najwyższe i najszybsze roller coastery na świecie! Niesamowita Zadra wykonana niemal w całości z drewna, zaskakujący Game Expert Hyperion ze spadkiem większym niż maksymalna wysokość kolejki, flagowy w strefie Aqualantis Abyssus z podwójnym wyrzutem magnetycznym i osiągającym 100 km/h czy fenomenalny Speed, czyli jedyny w swoim rodzaju najwyższy i najszybszy na świecie wodny coaster znajdujący się w Strefie Ekstremalnej. Wszystkie te kolejki zadbały o emocje każdego wielbiciela adrenaliny, a roller coastery strefy Familijnej, Smoczego Grodu czy Bajkolandii takie jak Dragon RMF, Śmiej żelki Energuś, Frida, Boomerang czy choćby Frutti Loop zapewniły rozrywkę nawet najmłodszym milusińskim! Poznaj wszystkie 18 roller coasterów i podaruj sobie niesamowite wspomnienia i emocje!Wszyscy wiedzą, że wakacje kojarzą się z zabawą, uśmiechem i niesamowitymi przygodami! To wszystko jest kwintesencją Parku Rozrywki w Zatorze, który kolejny rok z rzędu nie przyjmuje końca wakacji, wydłużając je aż o dwa miesiące specjalną promocją! W dniach od 16 do 31 sierpnia wszystkie bilety drogą elektroniczną zakupić można będzie aż do 20 zł tańsze, a ich ceny wynosić będą:- ulgowy do 140 cmzamiast 129 zł- ulgowy do 140 cm 2-dniowyzamiast 229 zł.- normalny od 140 cmzamiast 179 zł.- normalny od 140 cm 2- dniowyZamiast 319 zł.Bilety zakupione podczas promocji wykorzystać będzie można w dniach od 1 września do 30 października, w godzinach zgodnych z kalendarzem otwarcia Parku. Cena promocyjna dotyczy tylko biletów zakupionych drogą elektroniczną, poprzez stronę TUTAJ , a szczegółowy regulamin promocji odnaleźć możecie Tutaj Energylandia cały czas stara się zaspokajać potrzeby swoich Gości, a także przygotowywać specjalne promocje, dzięki którym odwiedzający mogą cieszyć się wszystkimi atrakcjami w jeszcze niższych cenach! Co jednak czekać będzie na Gości w specjalnej, niższej cenie? Energylandia to aż 70 hektarów niesamowitej zabawy, na których czekają najwyższe kolejki górskie, karuzele, zabawy i widowiska odpowiednie dla każdego Gościa, w każdym wieku! To niesamowite miejsce posiada aż 6 niespotykanych stref zabawy, z których każda niesie za sobą jedyną w swoim rodzaju, bajkową historię! Miłośnicy emocji znajdą tu aż 18 niesamowitych roller coasterów, przynoszących dreszczyk adrenaliny! Dla dzieci dedykowanych jest aż 25 atrakcji odpowiednich już od 2 roku życia, dzięki którym czas spędzony w Energylandii będzie owocował w mnóstwo wspomnień, a Ci którzy szukają wyciszenia i spokoju, odnajdą swoje miejsce w specjalnej strefie relaksu, znajdującej się na terenie największego odkrytego aquaparku w Polsce, do którego każdy Gość ma wstęp w cenie jednego biletu!Wykorzystaj ostatnie chwile wakacji, zaplanuj już dziś swój pobyt w największym, rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce i podaruj sobie niesamowite wspomnienia!