Materiał partnera

Bawią, wzruszają do łez i pokazują ulubione dyscypliny z zupełnie innej perspektywy. Pozwalają obserwować życie profesjonalnych zawodników, także to prywatne. Filmy i seriale dokumentalne to również doskonała forma inspiracji dla wszystkich młodych sportowców i nie tylko. Które z nich zdecydowanie warto obejrzeć?

1. Ostatni taniec

2. Na ringu z Alim

3. Najszybszy

4. Streif - one hell of a ride

5. Diego

Dziewięć najlepszych filmów i seriali dokumentalnych o sporcie. Znasz je wszystkie?

6. Ikar

7. Last Chance U

8. Zaskakujący dzień: Zespół Movistar od szatni

9. The Game Changers

Koszykówka, piłka nożna, ale także Formuła 1, narciarstwo alpejskie czy kolarstwo. Oferta produkcji dokumentalnych o sporcie jest naprawdę bogata i dotyczy różnych dyscyplin. Każdy z pewnością znajdzie w niej coś dla siebie.Serial, który podbił serca kibiców na całym świecie. I to wcale nie tylko fanów koszykówki. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników NBA, czyli najlepszej ligi koszykarskiej świata. Opowiada o legendarnej drużynie Chicago Bulls z lat 90 XX wieku z Michaelem Jordanem w składzie. Pokazuje podróż zespołu po mistrzowski tytuł. Pomimo dokumentalnego charakteru serial jest pełen zwrotów akcji i emocjonujących scen, które wciągną każdego widza.Produkcja przedstawiająca jednego z największych sportowców na świecie. Muhammad Ali urodził się w Stanach Zjednoczonych jako Cassius Marcellus Clay. Zmienił imię, kiedy przeszedł na islam. Serial przedstawia karierę tego niesamowitego pięściarza, który jako pierwszy w historii dyscypliny zdobył tytuł mistrza świata wszechwag, a następnie obronił go aż dziewiętnaście razy.. Widzowie mogą poznać Alego nie tylko jako wybitnego boksera, ale także osobę o zdecydowanie antywojennych poglądach.MotoGP to najbardziej prestiżowe zawody wyścigów motocyklowych. Dokument w niezwykle ujmujący i dynamiczny sposób zgłębia świat sportowców i ich walki o najwyższe cele. Ekscytująca produkcja skupia się przede wszystkim na pokazaniu ich niezwykłej odwagi i determinacji w dążeniu do celu. Unikalne materiały zza kulis, a do tego specjalne wywiady i opinie ekspertów pozwalają poznać życie gwiazd MotoGP i specyfikę tej dyscypliny. Interesującym wątkiem jest choćby historia Valentino Rossiego, który wrócił do wyścigów po bardzo poważnym urazie nogi.W małej miejscowości Kitzbühel położonej w austriackim Tyrolu znajduje się najtrudniejsza trasa świata w narciarstwie alpejskim. Streif położony jest na niepozornej górze, która ma zaledwie 1712 metrów wysokości. Jednak Hahnenkamm, czyli Koguci Grzebień z bliska robi już ogromne wrażenie. Przejazd na tej trasie dla wielu alpejczyków kończył się złamaniami lub zakończeniem kariery. W filmie występują czołowi narciarze świata, w tym Aksel Lund Svindal, Didier Cuche, Eric Guay, Max Franz, Hanes Reichelt czy Daron Rhalves. Zabierają widza w niezwykłą podróż, opowiadając o prędkości, obawach i treningach, które umożliwiają pokonanie legendarnego zjazdu.O tym piłkarzu słyszał każdy. Nawet ten, kto w ogóle nie interesuje się piłką nożną. Diego Armando Maradona był niezwykle utalentowanym argentyńskim zawodnikiem, a później także trenerem i selekcjonerem reprezentacji narodowej, w której prowadził m.in. Leo Messiego. Do dziś na całym świecie mnóstwo kibiców polemizuje, który z nich został obdarzony większymi umiejętnościami.. A jak wiadomo, genialny Argentyńczyk miał niestety tendencję do wplątywania się w afery i skandale. Dlaczego nie potrafił udźwignąć swojej sławy? Warto sprawdzić.A kto zapragnie spróbować samemu wykonać przynajmniej część popisów prezentowanych przed Diego, powinien zwrócić uwagę na profesjonalny sprzęt piłkarski oferowany przez sklep sportowy Sportano. To nie tylko najwyższej jakości odzież i buty na każdy rodzaj nawierzchni, ale także doskonałe trenażery i akcesoria, które umożliwią przeprowadzenie efektywnego treningu nawet w pojedynkę.Nielegalny doping to jeden z największych problemów i wyzwań, z którymi musi zmagać się zawodowy sport. Ikar to film, który w genialny sposób przybliża skalę tego procederu.. W ten sposób ukazuje jedną z najciemniejszych stron różnych dyscyplin sportowych. Nie ma jednak co ukrywać, doping jest szczególnie rozpowszechniony wśród profesjonalnych lekkoatletów i kolarzy. Twórcy filmu sprawdzają, czy organizacja WADA rzeczywiście stara się temu zapobiec i jak duży wpływ na zawodowy sport ma polityka. Dokument został nagrodzony Oscarem i doceniony przez wielu krytyków oraz kibiców z całego świata.Sporty zespołowe rodem ze Stanów Zjednoczonych przez wiele lat nie cieszyły się zainteresowaniem w Europie. Jednak w ostatnim czasie popularność baseballa czy futbolu amerykańskiego stale rośnie. Zwłaszcza ta ostatnia dyscyplina zyskuje coraz większe grono zwolenników, a w wielu krajach, także w Polsce, powstają zawodowe ligi i kluby. Last Chance U będzie doskonałą propozycją dla miłośników tego niezwykle emocjonującego i efektownego sportu. Pokazuje kulisy funkcjonowania NFL, skupiając się na rozgrywkach juniorskich. Seria jest bardzo wysoko oceniana przez widzów, a warto dodać, że składa się z aż pięciu sezonów. To wiele godzin doskonałej rozrywki i możliwość poznania fenomenu futbolu amerykańskiego.Movistar Team to hiszpańska grupa kolarska, której sponsorem tytularnym jest telekomunikacyjny gigant działający m.in. w wielu krajach hiszpańskojęzycznych, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Ma ogromne tradycje, powstała bowiem w 1980 roku pod nazwą Reynolds. W jej składzie występują najlepsi przedstawiciele tej dyscypliny, którzy co sezon osiągają wiele sukcesów, m.in. Francisco Ventoso, Alejandro Valverde czy Rui Costa.. Sposoby motywacji i treningi, ale także liczne kontrowersje, wewnętrzne konflikty i inne wyzwania. Serial wciąga już od pierwszego odcinka, a widzowie doceniają również świetną ścieżkę dźwiękową.Wyjątkowo interesująca produkcja, która skupia się na przedstawieniu tematu żywienia wśród zawodowych sportowców. Szkoleniowiec sił specjalnych USA sprawdza dokładnie, jakie są wartości odżywcze mięsa i roślin. Obala wiele mitów, które funkcjonują w powszechnej świadomości ludzi dotyczącej pozyskiwania składników odżywczych. Poddaje weryfikacji rzetelność dotychczas prezentowanych badań i ukazuje podstępne zabiegi marketingowe obecne w branży żywnościowej.. Produkcja do dziś wywołuje wiele emocji. Część odbiorów zarzuca twórcom tendencyjne formułowanie tez i faktów, a inni wskazują na świetne przedstawienie prawdy, która dla wielu osób i firm jest niewygodna. Warto obejrzeć i wyrobić sobie własne zdanie, a być może zainspirować się i wprowadzić zmiany we własnym sposobie żywienia.