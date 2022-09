Polska, Złota Jesień i Oktoberfest w największym, rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce!

Materiał partnera

150 ton dyń, niesamowite dekoracje i choreografie, a do tego precle, barwne, bawarskie stroje i niesamowita zabawa! Wszystko to od dziś, aż do 9 października królować będzie w Energylandii! Wszystko to za sprawą niesamowitego święta Polskiej, Złotej Jesieni, a także hucznego Oktoberfestu, oddającego najlepszy, monachijski klimat! Czym w tym roku zaskoczy Energylandia? Sami Zobaczcie!

75 000 sztuk dyń i najlepsze dekoracje!

Energylandia / Fot. materiały prasowe

Jesienne Smaki

Huczna biesiada w monachijskim klimacie!

123 atrakcje na 70 hektarach!

Do tego, że trzecia pora roku w Energylandii jest niesamowita, nikogo nie trzeba przekonywać. Polska Złota Jesień w Parku w Zatorze to jednak coś o wiele więcej niż spadające liście i złote, zachodzące słońce. W tym roku to setki godzin przygotowań, niesamowite stylizacje animatorów, lśniące stroje artystów i zupełnie nowe, jesienne show, przynoszące wszystkim Gościom niezapomniane wrażenia! Polska, Złota Jesień to również nieodłączne, jesienne dynie, hodowane specjalnie na tę okazję dla Parku. W tym roku ilość ich sięga aż 75 000 sztuk! Łączna waga owoców dyni, które spotkać można w Energylandii sięga 150 ton, co opowiada niemalże 22 dorosłym słoniom, a to nadal nie wszystko! Na Gości czeka dodatkowe 100 000 skrupulatnie przygotowywanych dekoracji, które ciągną się od samego wejścia, aż po ostatnie ścieżki i Strefy Parku w Zatorze. Wszystko to w otoczeniu 123 atrakcji Parku i najwyższych w Europie roller coasterów, które niezmiennie zabiorą wszystkich ochotników na pełne emocji przejażdżki!W ramach Święta Polskiej, Złotej Jesieni, zupełne nowości czekać będą nie tylko na miłośników wizualnych doznań, ale również na wszystkich smakoszy! Nowa pora roku, to w Energylandii zupełnie nowe, odświeżone menu, składające się z sezonowych i najlepszych składników! Dla głodnych wrażeń czekać będzie między innymi kultowy jesienny smak, czyli krem z dyni przygotowany przez najlepszych kucharzy, a także niesamowita jesienna pizza ze świeżymi grzybami! Smak jak i zapach jesiennych wieczorów odczuć można będzie dzięki specjalnym, jesiennym herbatkom i kawom, a także czekoladzie na gorąco, dodatkowo osładzającej ten okres wraz z deserami z pysznym, dyniowym nadzieniem!W dniach, w których królować będzie jesień i dyniowe dekoracje, w Strefie Smoczy Gród panować będzie istna, huczna biesiada! Miasteczko Oktoberfestu, które miejsce swoje odnalazło w Smoczej Strefie sprawi, że każdy pełnoletni miłośnik bursztynowego trunku odczuje niespotykany, monachijski klimat! Biesiadna muzyka, bawarskie stroje i niesamowite dekoracje sprawiają, że zarówno starsi jak i młodsi Goście poczuć się będą mogli częścią największego na świecie folklorystycznego święta! Wszystko to okraszone jest oczywiście pysznym jedzeniem i piciem, którego zabraknąć nie może na żadnej biesiadzie! W otoczeniu specjalnie przygotowanej scenografii odnaleźć można takie smakołyki jak: Grochówka, Karczek, kiełbaska z grilla, szaszłyki, oscypki, pajdy chleba ze smalcem i nieodłączny Oktoberfestom precel z masłem!Energylandia to oczywiście zabawa, która niezmiennie królować będzie w całym Parku! 123 atrakcje w sześciu różnych Strefach Zabawy zadbają o każdego Gościa głodnego wrażeń, emocji i uśmiechu, a panorama Parku w jesiennej odsłonie jeszcze bardziej zachwycać będzie ze szczytów karuzel, kolejek i młyńskiego koła Wonder Wheel!Nie przegap okazji, stań się częścią bawarskiej tradycji i kolorowych, jesiennych obrazów, ciesząc się smakiem, biesiadną zabawą i niespotykanymi atrakcjami w największym, rodzinnym Parku Rozrywki, w Zatorze!